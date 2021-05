Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni dal 31 maggio al 5 giugno: l’amore tra Maite e Camino sarà scoperto?

Anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 31 maggio al 5 giugno 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Maite e Camino proseguono la loro relazione clandestina. Liberto, d’accordo con Carmen e Lolita, sta indagando con discrezione sulla natura del loro rapporto.

Dopo l’estremo saluto a Ursula tenutosi in chiesa, i pochissimi partecipanti si spostano nella pensione, dove Fabiana ha organizzato un piccolo brindisi per commemorare la defunta.

C’è anche qualcuno da salutare. Marcia e Santiago, infatti, stanno per partire per Cuba. Nonostante sappia che il marito è un impostore (in realtà è Israel, il gemello di Santiago, che nel frattempo è morto) la Sampaio ha deciso di seguirlo lontano da Acacias per dimenticare Felipe.

Ma proprio mentre i due si stanno congedando dagli amici, sopraggiunge il commissario Mendez che arresta Marcia per l’omicidio di Ursula Dicenta.

Santiago non riesce a fare nulla per impedirlo. Decide quindi di andare da Genoveva a chiedere spiegazioni.

Felipe, venuto a conoscenza dell’accaduto, si offre di assumere la difesa di Marcia e Santiago accetta. Felipe interrompe l’interrogatorio di Marcia e annuncia a Mendez che sarà il suo avvocato.

Quali altre storie vedremo nelle nuove puntate di “Una Vita”, dal 31 maggio al 5 giugno su Canale 5?

Camino, sconcertata dalla reazione di gelosia di Maite di fronte alla relazione della Pasamar con Ildefonso, decide di andare a trovarla.

Le due donne si riappacificano e Liberto, che è entrato nell’atelier con le chiavi in suo possesso, le sorprende in un tenero abbraccio. Qual è la reale natura del loro rapporto?

Liberto si mette a indagare discretamente con Lolita e Carmen su come le donne si comportino abitualmente tra loro.

Bellita migliora di giorno in giorno e annuncia che alla fine si è convinta e sporgerà denuncia contro Margarita.

Il forestiero che si aggira per Acacias, Julio, indaga sui Dominguez. In realtà sta cercando Josè. Quest’ultimo intende rinunciare ad andare a Hollywood per stare vicino alla moglie.

Santiago-Israel è disposto a tutto pur di fare uscire Marcia di prigione, anche dichiararsi colpevole. La posizione della ragazza nel frattempo si aggrava poiché Mendez ha una nuova prova contro di lei.

Genoveva invita Velasco a casa e gli propone di assumere la difesa di Marcia.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.