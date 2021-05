savigliano:-calendario-ricco-di-eventi-per-“la-bella-estate-saviglianese”-(video-e-foto)

E’ stato presentato oggi pomeriggio, venerdì 28 maggio, il ricco e corposo calendario di appuntamenti per “La bella estate saviglianese”. Un calendario ambizioso e strutturato, quello portato avanti dall’amministrazione di Savigliano in collaborazione con l’ente manifestazione e le varie associazioni presenti.

“E’ già passato un anno – dichiara il sindaco Giulio Ambroggio – da quando chiusi nelle nostre case, pensavamo alla ripartenza. Finalmente ci siamo e abbiamo cercato di pensare ad una serie di eventi da poter mettere in scena in tutta sicurezza“.

“Non è stato semplice – confessa l’assessore alla cultura Petra Senesi – pensare ad una serie di eventi condizionati da coprifuoco e direttive varie. Abbiamo però cercato di creare un cartellone di eventi per poter animare la città ed i paesi limitrofi. Mai come quest’anno – continua Senesi – abbiamo un calendario così ricco. Ci tenevamo ad animare piazza Santarosa e dal 12 giugno a metà luglio tutti i sabati sera ci saranno spettacoli musicali direttamente dalla Torre civica. Sono serate musicali diverse e piacevoli. Piazza Turletti e l’ala funzionale saranno i due luoghi di riferimento, oltre a piazza Santarosa. Grande collaborazione c’è stata con l’ATL per le rassegne più significative”.

Aldo Lovera, presidente della consulta cultura di Savigliano riferisce quanto non sia stato facile portare a compimento questo obiettivo.