royal-family,-il-principe-carlo-spiazza-tutti-sul-covid:-incredibile-annuncio!

Il principe Carlo e lo yoga, chi lo avrebbe mai immaginato? Il figlio di Sua Maestà è a quanto pare invece un grande fan della pratica indiana e lo ha confermato all’interno di un simposio virtuale venerdì. “Wellness After Covid”, questo l’appuntamento a cui ha preso parte anche il principe del Galles, parlando di yoga e benessere fisico, in relazione alla mattia legata al coronavirus. Carlo ha spiegato come i medici dovrebbero collaborare con “specialisti sanitari complementari” per “costruire una tabella di marcia verso la speranza e la guarigione” dopo la pandemia.

Ha aggiunto: “Questa pandemia ha sottolineato l’importanza della preparazione, della resilienza e della necessità di un approccio che affronti la salute e il benessere dell’intera persona come parte della società, e che non si concentri solo sui sintomi.

“Come parte di questo approccio, lo yoga terapeutico può essere un fattore determinante pe la guarigione e la totale ripresa“.

“Per sua stessa natura, lo yoga è una pratica accessibile che fornisce a tutti coloro che lo eseguono correttamente un modo perfetto per gestire lo stress. Questo è un passo davvero importante per chi deve tornare al 100% dopo una lunga malattia e molta sofferenza“.

Royal Family, lo strano consiglio del principe Carlo ai malati di Covid: “Fate yoga”

Royal Family, lo strano consiglio del principe Carlo ai malati di Covid: “Fate yoga” (Foto: Getty)

Secondo l’erede al trono la sua importanza è da ricercare anche nell’ottimo supporto psicologico che tale pratica fisica riesce a dare.

L’evento è stato co-organizzato dalla Yoga In Healthcare Alliance e dalla Give Back Yoga Foundation e ha coinvolto anche molti luminari. Carlo ha contribuito spiegando anche la sua personale esperienza di malato Covid-19.

“Me la sono cavata piuttosto bene ma non tutti sono stati fortunati come me, sia nel Regno Unito che nel resto del mondo. Milioni di persone ci hanno rimesso la vita“.

Questa passione per lo yoga è condivisa anche da Camilla, duchessa di Cornovaglia, che ha dichiarato in tempi non sospetti di praticarlo per “sentirsi meno rigida”.

“Ti rende molto più flessibile. Penso che sia molto importante quando invecchi fare esercizio e fare stretching“.