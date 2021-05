retailpro-si-unisce-a-too-good-to-go-per-contrastare-gli-sprechi-alimentari-con-la-sua-intera-rete-di-supermercati-pam

RetailPro PAM si unisce ufficialmente alla rete anti-spreco di Too Good To Go, l’app che offre agli esercenti commerciali la possibilità di dare nuovo valore al proprio invenduto e agli utenti di acquistare, e dunque salvare, alimenti ancora freschi a un terzo del prezzo originale.

Tramite l’app i negozianti possono vendere le cosiddette Magic Box, sacchetti a sorpresa contenenti i prodotti rimasti a fine giornata “troppo buoni per essere buttati”: una soluzione flessibile e sicura che, specialmente durante quest’anno incerto, ha supportato commercianti e ristoratori, permettendo di ridurre gli sprechi e allo stesso tempo, ottenere un piccolo ricavo sulla produzione di alimenti che altrimenti verrebbero sprecati. I consumatori, invece, possono acquistare la propria box di prodotti invenduti a un prezzo conveniente, unendo il risparmio alla lotta contro lo spreco alimentare e agli effetti positivi che questo gesto ha per l’ambiente.

RetailPro – dopo appena sei mesi dall’apertura – conta circa 70 punti vendita tra Supermercati e Superstore PAM, tutti aderenti al progetto da fine marzo, con l’obiettivo di combattere ogni giorno gli sprechi alimentari con Too Good To Go e allo stesso tempo aiutare l’ambiente: ogni Magic Box salvata permette infatti di evitare l’emissione di 2.5 kg di CO2.

“Siamo lieti che il gruppo RetailPro PAM si sia unito a Too Good To Go con tutti i suoi punti vendita, un nuovo partner che sta contribuendo concretamente alla lotta allo spreco alimentare. In soli 3 mesi, nei supermercati PAM di RetailPro sono state salvate oltre 6000 Magic Box: un numero di sacchetti antispreco, che equivale a 15000 kg di anidride carbonica non emessa” – ha affermato Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go.

“Uno dei nostri obiettivi principali è stato, ed è tutt’oggi, presentare sul mercato una nuova insegna di Supermercati che – oltre alla qualità, alla convenienza, all’assortimento – possa offrire anche servizi utili e supportare iniziative basate su valori di Responsabilità Sociale e Sostenibilità. Too Good To Go è esattamente questo: un concreto e reale contributo alla salvaguardia del pianeta che sensibilizza i nostri clienti verso un consumo più consapevole” – ha dichiarato Laura Petruolo, Responsabile Marketing & Comunicazione di RetailPro.

Presente in 14 Paesi d’Europa e negli Stati Uniti con oltre 38 milioni di utenti, più di 50 mila negozi aderenti e 71 milioni di Magic Box vendute, in Italia Too Good To Go a due anni di attività ha conquistato quasi quattro milioni e venduto tre milioni di Magic Box, per un totale di più di 6 milioni di kg di CO2 non emessi nell’ambiente.