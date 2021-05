reasoned-art,-la-galleria-italiana-dedicata-alla-criptoarte

La criptoarte è segnata da un evento spartiacque: l’asta di Christie’s durante la quale un’opera di Beeple è stata battuta per 69 milioni di dollari. Da quell’11 marzo 2021, nulla è più stato come prima e tutto il mondo ha iniziato a parlare degli Nft: i non-fungible token che svolgono il ruolo di certificato di autenticità, salvato su blockchain, dell’opera d’arte digitale acquistata. In questo modo, il collezionismo, il valore di mercato e il concetto stesso di proprietà possono fare il loro ingresso in un settore da sempre alle prese con le difficoltà causate dalla riproducibilità.

È anche approfittando dell’inedita attenzione riversata su questo mondo che a fine 2019 è nata Reasoned Art, startup italiana fondata da Giulio Bozzo e Andrea Marec. È fra le prime realtà a livello internazionale a presentarsi come una vera e propria galleria dedicata alla criptoarte e agli Nft, che attraverso un sito (ancora in fase di sviluppo) metterà in contatto gli artisti digitali e i collezionisti. Reasoned Art non esisterà però solo in Rete, come dimostra l’evento in programma il 10 giugno a Milano, quando le opere degli artisti che già oggi collaborano con Reasoned Art, come Giuseppe Ragazzini, Annibale Siconolfi e il collettivo Fuse, saranno proiettate sugli schermi del chiosco Civic Brera e poi messe all’asta.

La selezione degli artisti digitali

È anche questo elemento a differenziare radicalmente la startup italiana dalle altre piattaforme dedicate agli Nft come SuperRare, Rarible e OpenSea (usata da Italian Tech per creare l’Nft regalato al ministro Colao): “Su questi portali il numero di opere e di artisti presenti è talmente ampio da causare confusione e smarrimento – ha spiegato Giulio Bozzo nel corso di un evento al Meet, centro di cultura digitale di Milano – Si presentano come se fossero una specie di Amazon dell’arte digitale, all’interno dei quali non si capisce granché. Sulla nostra piattaforma, invece, miriamo a selezionare con cura i più promettenti artisti italiani”.

Una selezione che non avverrà solo dall’alto, ma cui contribuirà anche la community di Reasoned Art, che avrà quindi voce in capitolo su quali altri artisti invitare all’interno della galleria online. La possibilità di fare parte di una realtà dove le opere di criptoarte sono valorizzate e non si perdono nel caos che spesso contraddistingue gli attuali competitor di Reasoned Art, potrebbe esercitare una forte attrazione sulle nuove generazioni di artisti digitali, che negli Nft vedono anche un’occasione economica che sino a pochi mesi fa era quasi interamente assente.

Un mercato in altalena

Nel complesso, le transazioni nel mercato della criptoarte sono passate da un valore inferiore al milione di euro di luglio 2020 all’apice di 200 milioni dello scorso marzo (merito anche di Beeple), per poi scendere bruscamente ad aprile (100 milioni circa, secondo i dati del portale specializzato CryptoArt.io) e calare ancora a maggio: “I valori sono tornati al livello di febbraio” – ci ha spiegato Andrea Marec – La sensazione è che, in seguito alla grandissima attenzione ricevuta a marzo, ci sia stato un inevitabile raffreddamento. Ma da qui si dovrebbe tornare a salire”.

Il calo nelle transazioni è stato forse causato anche dalla grande attenzione nei confronti della questione ambientale, che ha portato alcuni artisti a rinunciare a creare Nft (in gergo, mintare) dopo avere scoperto l’enorme consumo energetico richiesto dalla blockchain di Ethereum, sulla quale esistono la grande maggioranza dei non-fungible token. Reasoned Art, che si descrive anche come società “impegnata nella diffusione della cultura digitale”, avrebbe però superato il problema affidandosi alla blockchain di Polygon, che ha sostituito il classico meccanismo della proof-of-work (quello utilizzato anche dai Bitcoin e che richiede moltissima energia) con quello della proof-of-stake, abbattendo i consumi e i costi anche del 99%.

D’altra parte, la sostenibilità è un elemento cruciale se si vuole assicurare un avvenire a questa forma d’arte: “Grazie agli Nft, l’arte e il collezionismo si digitalizzano, accolgono nuovi appassionati provenienti da mondi differenti, vanno incontro alle nuove abitudini dei millennials e della generazione Z – è la riflessione di Bozzo – Secondo noi, il futuro sarà roseo”.