quantico-in-streaming:-dove-vedere-la-serie-completa

Quantico in streaming su Star di Disney+

Quantico in streaming su Star di Disney+ arriva dal 12 marzo 2021. Gli episodi della serie ideata da Joshua Safran sono disponibili su Disney+ nella sezione Star.

Quantico non è l’unica serie tv che approda nel catalogo del servizio streaming di Disney nella parte dedicata a Star il 12 marzo 2021. Lo stesso giorno vengono aggiunte anche la prima stagione di Filthy Rich e The Catch (stagioni 1 e 2). A meno di un mese dal debutto di Star in Italia che risale al 23 febbraio 2021 sono tantissimi i titoli che i fan di serie tv non possono perdersi. Tra produzioni originali e serie televisive che hanno fatto la storia del piccolo schermo c’è l’imbarazzo della scelta. Ecco qui il catalogo completo e aggiornato dei titoli su Star!

Quantico dove vederlo in italiano

Priyanka Chopra interpreta Alex Parrish in Quantico. Credits: Disney+/Star

Quantico: dove vederlo in italiano? Ora Quantico in streaming è disponibile su Star di Disney+. Prima di approdare nel catalogo, però, la serie è stata trasmessa in tv su Fox nel nostro Paese. Gli episodi 1×01 e 1×02 dai titoli Corri e America debuttano in prima tv italiana il 18 novembre 2015. La prima stagione prosegue sul canale satellitare fino al 6 luglio 2016 con la puntata intitolata Sì. Dal 4 ottobre 2016 la stagione 1 di Quantico va in onda in chiaro su Paramount Channel.

Anche la seconda stagione di Quantico in italiano va in onda per la prima volta su Fox. Più precisamente il debutto dell’episodio 2×01 (Kudove) risale all’8 novembre 2016. Il finale di stagione con l’episodio 22 (Resistance) viene trasmesso in prima tv nel nostro Paese il 27 giugno 2017.

Più breve è la terza stagione di Quantico che ha solo 13 episodi. Vengono trasmessi, come i due cicli precedenti, in prima tv su Fox in Italia. In particolare la messa in onda parte l’8 maggio 2018 con gli episodi Il Codice Coscienza e Polvere Mortale (3×01 e 3×02) e si conclude il 7 agosto 2018 con Chi sei?.

Di Quantico quanti episodi ci sono e quanti sono disponibili su Star di Disney+? Sono 57 gli episodi in totale della serie con protagonista Priyanka Chopra nel ruolo di Alex Parrish. Sono tutti visibili in streaming su Star all’interno di Disney+.