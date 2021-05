Possibile che gli astri influiscano sulle nostre scelte, anche in pizzeria? Abbiamo chiesto all’astrologa Ginny Chiara Viola di svelarci la pizza preferita da ciascuno dei 12 segni zodiacali – perché, diciamocelo pure, è difficilissimo resistere alla tentazione di una pizza gustosa e scegliere quella che veramente fa per noi! Del resto la pizza fa parte del nostro DNA, una ricetta orgogliosamente Made in Italy, esportata con risultati più o meno discutibili in ogni angolo del globo. E poi, la pizza è un piatto completo e saziante, da concedersi una tantum senza sensi di colpa. Addirittura c’è chi sostiene che mangiare pizza sia assolutamente compatibile con la strategia dimagrante, vedi il pizzaiolo napoletano con base a New York Pasquale Cozzolino, il quale ha dedicato al tema il libro The Pizza Diet (edito da Simon & Schuster). Quando ci troviamo davanti la lista delle pizze con tante bontà elencate, dalla semplice pizza Margherita alla Quattro Stagioni o Marinara, rischiamo di confonderci. E allora, lasciamoci guidare dall’oroscopo gastronomico: qual è la pizza ideale per il vostro segno zodiacale?

Ariete

Questo segno in perenne movimento, apprezza la pizza d’asporto e la ordina super farcita con cibi energetici e calorici, su tutti formaggi e salumi. La mangia direttamente dal cartone, facendo nel frattempo mille altre cose.

Toro

La pizza, il Toro, la gusta al ristorante, con tutta calma, scegliendo accostamenti ricercati e gourmet, meglio se firmati da qualche rinomato chef. Qualche esempio? Pizza con fiori di zucca e ricotta di bufala, sottile e croccante.

Gemelli

L’eterno Peter Pan dello zodiaco adora la pizza unta e bisunta, da condividere con un folto gruppo di amici. Amante della varietà, sceglie la Quattro Stagioni senza ripensamenti.

Cancro

Un segno tutto casa e tradizione: il Cancro sceglie la pizza artigianale preparata con grani antichi. Sempre e solo mozzarella e pomodoro: con i grandi classici non si sbaglia mai.

Leone

Segno ossessionato dall’aspetto fisico, energico e instancabile, il Leone opta per la pizza proteica, sottile, croccante e condita con pomodorini e bresaola. Perfetta per un post allenamento.

Vergine

Un altro segno molto rigoroso, poco incline agli stravizi, spesso e volentieri a dieta stretta. I nati della Vergine scelgono una pizza integrale: sottile sottile, con al posto della mozzarella ricotta di capra.

Bilancia

L’eleganza prima di tutto per questo segno d’Aria, molto legato al senso di armonia e ordine. Anche la loro pizza è chic e mai eccessiva: pesto ligure, grana e rucola.

Scorpione

Un segno amante del concetto “more is more”, fortemente legato al senso del piacere e del godimento. Vince la pizza alta, con salsiccia e formaggi a profusione. Nessun senso di colpa, anzi.

Sagittario

Il segno dei viaggiatori va in cerca della pizza più esotica del menù. La sceglie molto speziata in stile messicano, ma osa anche la tanto discussa pizza all’hawaiana, con ananas.



Capricorno

Il tradizionalista dello zodiaco ordina solo pizza napoletana verace: con cornicione alto, mozzarella di bufala, passata di pomodoro e immancabili foglioline di basilico. Patriottica.

Acquario

L’Acquario detesta sentirsi appesantito e non è un gran mangione, anzi: spesso è così concentrato nei suoi pensieri, che si scorda dei pasti. Bene una pizza leggera e fresca: pomodoro, gamberetti e zucchine.

Pesci

Una pizza che conforti l’animo e che faccia tornare bambini: i nati di questo segno cercano il ricordo dell’infanzia anche nei loro piatti preferiti, come una semplice pizza al prosciutto cotto e mozzarella oppure dolce.

Creatività IG @piattistellari