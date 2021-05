Pronta la versione premium di Twitter: pagando sarà possibile correggere i tweet

Il piano per una versione premium di Twitter è sempre più vicino. Anzi, è ormai di fatto integrato all’app: lo ha confermato l’analista Jane Manchun Wong, specializzata nell’individuazione di funzionalità in cantiere sulle piattaforme social.

Si chiama Twitter Blue, è una versione a pagamento della piattaforma che consentirà di godere di una serie di servizi esclusivi: se ne trova menzione nella sezione relativa agli acquisti della scheda dell’app sull’App Store. Soprattutto, il pacchetto a pagamento include la possibilità di correggere un tweet entro pochi secondi dalla pubblicazione: non è la tanto desiderata opzione di modifica di un cinguettio, che secondo quanto detto da Jack Dorsey non arriverà mai, ma quasi.

Quanto costa Twitter Blue

Come detto, Twitter Blue è spuntata nella sezione dedicata agli acquisti all’interno della descrizione dell’applicazione: costerà 2,99 dollari al mese negli Stati Uniti e 2,99 euro in Europa. I tempi di rilascio dovrebbero essere più o meno gli stessi, perché le ultime novità svelate dal social dell’uccellino azzurro (dagli Spazi audio accessibili via desktop al Barattolo delle Mance, sino alla richiesta del badge di verifica) sono sbarcate abbastanza in fretta anche nel Vecchio continente.

Che cosa include Twitter Blue

Che cosa sarà compreso nella variante Blue di Twitter? Oltre alla possibilità di tornare sui propri passi (anzi, sui propri tweet) nel giro di pochi secondi, si potrà scegliere il colore dell’icona e il tema cromatico dell’applicazione, si avrà la possibilità di organizzare i tweet preferiti in “Collections”, cioè raccolte da consultare in un secondo momento, quella per trasformare i lunghi thread, spesso complessi da leggere, in un testo unico e diverse altre funzionalità.

Il piano premium della piattaforma non dev’essere tuttavia confuso con Super Follow, altra funzionalità in arrivo a breve che consentirà ai follower di abbonarsi ad alcuni profili pagando una cifra a parte e ricevendo in cambio alcuni benefit come newsletter personalizzate o accessi esclusivi agli Spazi audio di quei profili.

Come cambia l’esperienza su Twitter

L’utilizzo di Twitter è dunque destinato a mutare profondamente nelle prossime settimane, ma solo per chi lo vorrà e sarà disposto a pagare. Gli scenari si diversificheranno:

si potrà versare una piccola cifra mensile per fruire della piattaforma in modo più semplice e lineare con Twitter Blue, aggiungendo o meno singoli abbonamenti (cioè diventando Super Follower di questa o quella persona);

oppure si potrà continuare a usare Twitter come sempre, ma scegliendo di legarsi a uno o più utenti ;

e anche si potrà ovviamente lasciare tutto com’è al momento, senza sborsare un centesimo.

Non è ancora chiaro quando Twitter Blue sarà disponibile per tutti, ma il fatto che l’acquisto in-app sia elencato sugli store ufficiali, compreso quello italiano, lascia immaginare un debutto imminente.