Il plumcake salato prosciutto e bietole è un piatto unico perfetto per salvare una cena, per un pranzo in ufficio o per un pic-nic, è uno di quei piatti svuota frigo a cui non si pensa mai, ma che invece è un ottimo alleato della routine dei menu settimanali.

La versione che vi proponiamo qui ha bietole, prosciutto e mais, ma si può anche optare per una versione vegetariana, sostituendo il prosciutto con dei ceci o con dei piselli già lessati. Anche il resto dei vegetali si possono sostituire in modo da andare incontro alla stagione: pomodori e olive d’estate, cime di broccoli e acciughe d’inverno, ma anche cubetti di zucca, di zucchina, di melanzana, ecc…

Quello che non va modificato invece è la base della ricetta con latte, yogurt e formaggio, questo rende l’impasto morbido, scioglievole, goloso e saporito.

L’ideale è servirlo con un’insalata di verdure crude come accompagnamento.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti



Tempo di cottura: 50 minuti



Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

3 persone

Ingredienti

125 g Farina 00

125 g Fecola di patate

100 g Bietole piccole e giovani

100 g Prosciutto Cotto in dadini

2 Uova

80 g Mais

70 g Latte

70 g Yogurt Bianco denso

5 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

50 g Olio Di Semi Di Mais

1 bustina Lievito istantaneo per pizza

2 prese Sale Fino

3 macinate Pepe Nero

Preparazione:

Per preparare la ricetta del plumcake salato prosciutto e bietole, lavate e asciugate le bietoline.

Tagliatele a striscioline sottili.

Rompete le uova e aggiungete il formaggio, il latte, lo yogurt e l’olio.

Amalgamate bene e poi inserite le bietoline, il prosciutto e il mais.

Salate e pepate.

Setacciate la farina e la fecola con il lievito e incorporate tutto al composto di uova.

Mescolate e versate in uno stampo da plumcake ricoperto di carta forno bagnata e strizzata.

Cuocete in forno già caldo per circa 50 minuti a 180°.

Sfornate e lasciate raffreddare prima di servire.