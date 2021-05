Paolo Bonolis: chi è il figlio Davide?

Spread the love

Paolo Bonolis ha ben 5 figli: due nati dal suo primo matrimonio e tre avuti dalla compagna attuale Sonia Bruganelli. Di recente il conduttore ha parlato molto del rapporto con la figlia Silvia, che soffre di un ritardo dello sviluppo ma Paolo è molto legato anche a Davide, il mezzano. Consociamolo meglio!

Ormai oltre 20 anni fa Paolo Bonolis ha cominciato una relazione con Sonia Bruganelli. I due, che ancora oggi sono felicemente sposati, hanno tre bellissimi figli, di cui vanno molto fieri.

La più grande è Silvia, di cui il conduttore parla spesso a causa di alcuni suoi problemi di salute. Adele, invece, è la più piccola ed ha preso il nome dalla zia del conduttore, che presto potrebbe diventare “Santa”.

In mezzo alla due, poi, c’è Davide, che mamma e papà definiscono il più simpatico della famiglia, capace di far ridere tutti! Scopriamo allora qualcosa in più su di lui!

Davide Bonolis: chi è il figlio del conduttore?

Davide Bonolis è nato a Roma nel 2004. Il ragazzo ha due sorelle una delle quali è nata con una patologia piuttosto seria (cardiopatia grave) che le ha provocato molti problemi nello sviluppo. Sin da piccolo Davide le è stato vicino e l’ha difesa, instaurando con lei un bellissimo rapporto.

Davide è ancora giovane e quindi per ora si dedica solo alla scuola (anche se lo stesso Paolo ha confessato che non è proprio un secchione) e alla sua passione: il calcio. Come il papà, inoltre, è un grande tifoso dell’Inter.

Visto il lavoro dei genitori, però, il giovane sogna un futuro nel mondo della televisione e, infatti, poco tempo fa Sonia aveva fatto sapere che al figlio piacerebbe partecipare al Grande Fratello!

Sui social il ragazzo vanta già un discreto seguito e, insieme a Sonia Bruganelli e un altro paio di profili, è uno dei pochi che Paolo segue su Instagram.