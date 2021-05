Maurizio Costanzo senza freni su Raoul Bova “Alla sua età …”

Spread the love











Soltanto pochi giorni fa è andata in onda la puntata finale della fiction intitolata Buongiorno mamma con Raoul Bova protagonista. La fiction ha avuto un successo straordinario e sembra che siano stati tantissimi i telespettatori che sono rimasti incollati davanti alla TV in queste serate in cui è andata in onda.

Buongiorno Mamma, su Nuovo Tv una lettrice parla di Raoul Bova

Ad ogni modo, proprio in queste ultime ore sembra che a parlare di Buongiorno mamma, ma soprattutto di Raoul Bova è stato Maurizio Costanzo uno dei giornalisti più importanti del nostro paese. Come tutti sappiamo, il marito di Maria De Filippi cura una rubrica sul settimanale Nuovo TV e sembra che proprio in questa abbia risposto ad un telespettatore e lettore, parlando proprio della fiction in questione.

Maurizio Costanzo elogia Raoul

Nello specifico sarebbe stata una lettrice di nome Stefania da Pescara a scrivere parlando della fiction e di aver pensato per tanto tempo che il successo di Raoul Bova fosse attribuito solo alla sua bellezza. La donna si sarebbe però ricreduta su questo, guardando proprio la fiction Buongiorno mamma in cui Raoul Bova è stato uno dei protagonisti principali ed ha dimostrato di avere un talento esagerato. Ad apprezzare anche la fiction ed il talento di Raoul Bova è stato anche Maurizio Costanzo. “Raoul Bova, insieme a Maria Chiara Giannetta, mi pare abbia fatto un ottimo lavoro. A beneficio di chi guarda la tivù”. Questo quanto scritto da Maurizio Costanzo facendo ben intendere di aver apprezzato la fiction.

Momento d’oro per Raoul, dopo Buongiorno Mamma una nuova fiction per lui

Raul come abbiamo già visto è stato infatti uno dei protagonisti principali di questa fiction, Dove ha interpretato i panni di Guido Borghi un padre di quattro figli rimasto purtroppo da solo, perché la moglie si è trovata in coma. “Può anche darsi che Raoul Bova sia migliorato con l’età. Troverei normale un’evoluzione di questo genere per un attore come lui. Non essendo più un giovanotto, probabilmente sta cominciando a fare leva su altre doti, oltre alla bellezza, che rimane”. Queste ancora le parole di Maurizio Costanzo scritte un po’ di giorni fa in attesa proprio della puntata finale che è andata in onda giovedì 27 Maggio 2021. Una cosa è certa ovvero che Raul Bova continua ad essere uno degli attori più importanti del nostro paese e già terminato Buongiorno mamma, sarà anche protagonista di una nuova fiction che andrà in onda su Rai 1.

