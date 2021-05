lucifer-6,-cosa-sappiamo-sull’ultima-stagione

Lucifer 6 quando esce su Netflix? Ipotesi sulla data di uscita

Netflix ha rinnovato ufficialmente Lucifer per la sesta stagione. Netflix, infatti, pubblica il 23 giugno 2020 sul profilo ufficiale Instagram un video in cui viene mostrato il numero 6. Ci rivela anche che la sesta stagione è l’ultima. Ecco il video:

La settimana del 22 giugno 2020 inizia in modo frenetico. Lunedì 22 infatti è annunciata la data di uscita ufficiale di Lucifer 5A. La data era stata pubblicata in anticipo erroneamente sulla piattaforma streaming il giorno prima. Subito dopo è stata rimossa, ma i fan sono riusciti a immortalare con uno screenshot la data. Per questa ragione probabilmente al colosso streaming non è restato altro se non confermarla. La serie infatti, arriva su Netflix con la prima parte della quinta stagione il 21 agosto 2020. Il giorno successivo, martedì 23 giugno, è stata confermata la sesta stagione. Il secondo blocco di episodi della stagione 5 di Lucifer debutta su Netflix il 28 maggio 2021.

Non è ancora chiaro quando potremo vedere Lucifer 6, ma ipotizziamo nel 2022 essendo che le riprese si concludono nel corso del 2021.

Lucifer 6 quando inizia e finisce la fase di riprese

Risale al 30 giugno 2020 la notizia dell’inizio della pre-produzione annunciata dalla showrunner Ildy Modrovich sul suo profilo Twitter ufficiale.

Hello from the @LUCIFERwriters room! We’re back… and clearly still dorks. Here we are pretending to be frozen. Because that generates good story. #Lucifer #LuciferSeasin6 #LuciferNetflix pic.twitter.com/bgDHVCNx2e — Ildy Modrovich (@Ildymojo) June 30, 2020

“Ciao dalla stanza dei @LUCIFERwriters! Siamo tornati… e chiaramente ancora idioti. Qui fingiamo di essere congelati. Perché questo genera una bella storia. #Lucifer#LuciferSeasin6 #LuciferNetflix”.

Le riprese di Lucifer finiscono nel mese di marzo 2021. Ricominciano a ottobre 2021 (in seguito alla pausa dovuta al Covid). Gli attori completano non solo le riprese della seconda parte della quinta stagione, ma anche le riprese della sesta e ultima stagione.

Joe Henderson, shorwunner di Lucifer, comunica la notizia della penultima lettura del copione tramite il suo profilo Twitter e Tom Ellis ha commentato con un post commovente. Ecco il tweet:

I had something in my eye. Honest. https://t.co/7foJc2rhlY — tom ellis (@tomellis17) March 3, 2021

Il tweet di Henderson dice: “Oggi è stata la penultima lettura del copione di #Lucifer… per sempre… se ci siamo emozionati così tanto oggi, sono terrorizzato da quanto piangerò per l’ultima [lettura]…“. Tom Ellis commenta: “Ho qualcosa nell’occhio. Davvero“, facendoci intuire che anche lui è commosso.

Sappiamo inoltre che sono gli ultimi giorni di riprese a marzo 2021, come testimoniato dal tweet di DB Woodside, Amenadiel nella serie tv:

Well… it’s here, Fam. The final week of my last scenes with my brother. What a lovely little ride this has been. From Vancouver to LA. continua a leggere dopo la pubblicità Thank you Vancouver. I have never forgotten any of y’all. 😉❤️ pic.twitter.com/R0i7t3LmHT — DB Woodside (@dbwofficial) March 9, 2021

We have been so blessed. You, the Lucifer fans, have been so kind to this little show that was counted out by so many people. So many times. Six seasons later and we’re going out the way we wanted. And it’s all because of YOU. 🙏🏾😈 — DB Woodside (@dbwofficial) March 9, 2021

Nel tweet dice: “Beh… è arrivata, famiglia. L’ultima settimana con le ultime scene insieme a mio fratello. Che meravigliosa piccola avventura che è stata. Da Vancouver a Los Angeles. Grazie Vancouver. Non dimenticherò mai nessuno di voi“. Aggiunge poi: “Siamo stati benedetti. Voi, i fan di Lucifer, siete stato così gentili verso questo piccolo show che era stato sottovalutato da così tante persone. Tante volte. Sei stagioni dopo stiamo concludendo come volevamo. E tutto grazie a VOI“.

Lucifer 6 trama e anticipazioni

Lucifer 5, episodio 6: Tom Ellis interpreta Lucifer Morningstar e Lauren German interpreta Chloe Decker. Credits: John P. Fleenor/Netflix © 2020

Di cosa parla la sesta stagione di Lucifer? Al momento non è ancora chiara la trama. La quinta stagione debutta per intero sulla piattaforma streaming venerdì 28 maggio 2021 con la seconda parte (Lucifer 5B). Ricordiamo infatti che il quinto capitolo della serie è rilasciato sullo streamer in due tranche di otto episodi. Di conseguenza Lucifer 6 riprenderà sicuramente le vicende dal finale di stagione della stagione 5, disponibile su Netflix dal 28 maggio 2021.

Lucifer 6 cast, attori e personaggi

Chi torna nel cast della stagione 6 di Lucifer? Tom Ellis ha firmato il contratto anche per la sesta e ultima stagione della serie. Se non ci sono cambi di programma dell’ultimo minuto dovremmo ritrovare anche Lauren German, Kevin Alejandro, Lesley-Ann Brandt, D. B. Woodside, Rachael Harris, Scarlett Estevez e Aimee Garcia.

Tra i possibili grandi ritorni ricordiamo inoltre quello di Inbar Lavi nel ruolo di Eva, o di Tricia Helfer nella parte di Charlotte Richard. Ricordiamo anche la presenza dell’attrice Brianne Davis nel ruolo della Detective Dancer e quella di Dannis Haysbert nell’eclatante ruolo di Dio!

Infine, l’attore Rob Benedict, volto di Dio ovvero Chuck Shurley in Supernatural, appare nel corso della stagione 5 nei panni di Vincent Le Mec, un mercenario francese indurito dalla vita il cui lavoro violento lo porta a Los Angeles – e ad incrociare il cammino di Lucifer, Chloe e la LAPD.

Arriva anche Scott Porter, conosciuto per il ruolo di George in Hart Of Dixie. Porter interpreta Carol Corbett, un riservato detective che fa parte del passato di Dan che si unisce al LAPD (Dipartimento di Polizia di Los Angeles) e stringe un legame speciale con Ella.

Lucifer 6 nuovi attori e personaggi

Nella stagione 6 di Lucifer ci sono anche due new entry. Si aggiungono, infatti, Merrin Dungey e Brianna Hildebrand. Interpretano rispettivamente Sonya, una poliziotta che formerà un legame particolare con Amenadiel e Rory, angelo ribelle che spera di seguire le orme di Lucifer. Ecco il post che annuncia i due nuovi membri:

#Lucifer final season news: Merrin Dungey will play Sonya, a no-nonsense cop who forms an unlikely bond with Amenadiel. #Trinkets alum Brianna Hildebrand will play Rory, a rebellious and angsty angel hoping to follow in Lucifer’s footsteps. pic.twitter.com/SsD1i4zcKw — Netflix Queue (@netflixqueue) December 15, 2020

Lucifer 6 petizione, cosa è successo

Lucifer 6 stagione: sembrava ormai esclusa la possibilità di vedere la stagione 6 di Lucifer dopo che Netflix aveva annunciato di voler concludere la serie dopo la quinta stagione. Dal 13 febbraio 2020 sono però emerse delle indiscrezioni sulle possibili trattative di Netflix con Warner Bros. Television, studio che realizza Lucifer per conto dello streamer, per continuare Lucifer oltre la quinta stagione.

Le prime voci sulle trattative tra Netflix e Warner sono arrivate da Michael Ausiello per TvLine, voci che poi sono state confermate in seguito. Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno, infatti, voluto rinnovare il loro impegno con Lucifer per un altro anno, come riportato venerdì 28 febbraio 2020 da TVLine.

Si è parlato più volte di diversi modi per continuare Lucifer, da un film conclusivo a uno spin-off con Constantine. L’apparizione di Morningstar durante il mega cross-over Crisi Sulle Terre Infinite ha confermato che il personaggio interpretato da Tom Ellis è uno dei più amati tra i protagonisti delle serie prodotte da Warner Bros. TV.

C’è stato un momento in cui le trattative si sono interrotte a causa di una disputa contrattuale tra Tom Ellis e la Warner Bros. TV. Il motivo apparente era il rifiuto dell’ultima offerta economica che Warner Bros voleva avanzare all’attore per la sua partecipazione alla stagione 6. Nonostante questo, secondo le fonti di TVLine, lo studio Warner Bros avrebbe in più occasioni rilanciato offerte migliorative a Tom Ellis per persuaderlo verso un accordo che puntualmente non si trovava.

Fortunatamente, Tom Ellis e Warner Bros Television sono giunti alla stipulazione di un nuovo accordo che prevede che l’attore prenda parte alla sesta stagione di Lucifer una volta confermato da Netflix il rinnovo della serie (cosa che poi ha fatto). Tom Ellis infatti ha deciso di firmare un nuovo contratto.

Gli altri membri del cast di Lucifer, che include Lauren German (Chloe Decker), Kevin Alejandro (Dan Espinoza), DB Woodside (Amenadiel), Lesley-Ann Brandt (Mazikeen), Scarlett Estevez (Trixie Espinoza), Rachael Harris (Linda Martin), Aimee Garcia (Ella Lopez) e Inbar Lavi (Eve), hanno già nel proprio contratto la possibilità di prendere parte ad una stagione 6 della serie, ora sicura e confermata da Netflix.

A settembre 2019, la produttrice e creatrice della serie Lucifer Ildy Modrovich aveva risposto a una domanda su Twitter nella quale un fan chiedeva quale fosse la sua opinione riguardo alla possibilità di vedere Lucifer 6 stagione.

Sorry I’ve been quiet on this issue. Truth is, it’s cuz I’m torn. So much of me could do #Lucifer forever. But I’m also immensely grateful YOU & @netflix gave us the chance to continue our story together. And I know S5 is going to be a love letter to our #Lucifans so… 🥰❤️😈 https://t.co/8SHeLOqYMy — Ildy Modrovich (@Ildymojo) June 17, 2019

La creatrice della serie aveva rivelato di avere sentimenti contrastanti: da una parte desiderosa di andare avanti con la sua serie, dall’altra invece di essere già grata a Netflix per la possibilità che ha dato alla serie tv, salvandola dopo la cancellazione di FOX.

Ecco le sue parole: “Mi dispiace di non aver parlato molto di questo argomento. La verità è che sono divisa. Una gran parte di me potrebbe fare #Lucifer per sempre. Ma sono anche immensamente grata a VOI e @netflix per averci dato l’opportunità di continuare la nostra storia insieme. E so che la stagione 5 sarà una lettera d’amore per i nostri #Lucifans perciò….🥰❤️😈”

Non soddisfatti di questa scelta però, i fan hanno dato via su Change.org a un’altra petizione per salvare di nuovo questa serie tv. E a quanto pare (così come con la quarta stagione) ha funzionato! Questo amore che i fan provano verso la serie Lucifer in ogni caso scalda il cuore degli autori dello show.

“Siamo entusiasti che i fan di Lucifer in tutto il mondo hanno accolto a braccia aperte questa serie su Netflix, e non vediamo l’ora di dare loro il gran finale che tutti stanni aspettando” ha confermato Netflix in una nota che annuncia il rinnovo. I produttori esecutivi di Lucifer, Ildy Modrovich e Joe Henderson, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta: “Siamo incredibilmente grati a Netflix per avere riportato in vita la nostra serie la stagione passata, e adesso per concederci di concludere la storia di Lucifer a modo nostro. Ancora più importante, vogliamo ringraziare i fan per la loro incredibile passione e il loro sostegno. Il meglio deve ancora venire!”.

Lucifer 6 quante puntate ha

Quante puntate ha Lucifer 6 stagione? Secondo quanto riportato l’8 settembre 2020 da TvLine, l’ultima stagione di Lucifer conterà 10 episodi, 6 in meno rispetto alla quinta stagione. Non sappiamo ancora quanto duri ciascun episodio, ma non ci sono ulteriori aggiornamenti. È probabile che abbiano la lunghezza degli episodi già andati in onda. Non ci resta che attendere ulteriori novità.

Lucifer 6 in streaming, dove vedere gli episodi

Lucifer: dove vederlo in streaming in Italia? La serie con Tom Ellis nei panni di Lucifer Morningstar è disponibile su Netflix dopo il debutto. Sulla piattaforma trovi tutti gli episodi finora rilasciati, dalla prima alla quinta stagione in attesa della sesta.