Le tecnologie che l’Europa userà per un’agricoltura più sostenibile

Dai satelliti per stimare l’impatto ambientale delle colture alle startup di pulizia del suolo, ecco come cambia il panorama agricolo nel Vecchio continente

Dopo l’utilizzo di combustibili fossili, l’uso del suolo per scopi legati all’agricoltura è la seconda più grande fonte antropogenica di emissione di anidride carbonica nell’atmosfera. Uno degli ultimi Rapporti speciali sull’utilizzo del suolo del panel di esperti dell’Onu (Ipcc) ha evidenziato come lo sfruttamento del suolo e delle foreste aumenti e peggiori gli effetti dei cambiamenti climatici.

Il settore agricolo dipende fortemente dalla biodiversità e dagli ecosistemi naturali come l’impollinazione, la diversità genetica, la ritenzione del suolo e l’approvvigionamento idrico. L’aumento delle temperature e gli eventi atmosferici causati dal surriscaldamento globale stanno quindi già influenzando la produttività agricola con impatti sempre più negativi sulla resa delle colture, sulla stabilità dell’approvvigionamento alimentare, sulla perdita di vegetazione, sui danni da incendio e sull’erosione del suolo.

Uno sguardo dall’alto

La produzione della maggior parte dei prodotti agricoli è gestito da pochi attori a livello globale. Si cercano dunque soluzioni per accompagnare le grandi aziende nella trasformazione delle proprie metodologie di produzione. In questo caso, la tecnologia satellitare può contribuire alla lotta contro le emissioni.



Negli ultimi anni il tracciamento satellitare è stato largamente utilizzato per la pratica di geolocalizzare emissioni di carbonio, inquinamento dell’area, ma anche la deforestazione causata dal settore agricolo. La combinazione di Gps e Lidar aereo (rilevamento e portata di immagini laser) è una tecnica di telerilevamento che permette di determinare le coperture arboree delle foreste e misurare la biomassa. Un progetto sostenuto dall’Unione europea e da 25 investitori, Geofootprint, punta a sfruttare i satelliti per capire gli impatti ambientali dell’agricoltura.



Sviluppato da Quantis, star-up del Politecnico di Losanna, leader nella consulenza sulle tematiche di sostenibilità ambientale, insieme a Eit Climate Kic, l’Istituto europeo per la tecnologia e l’innovazione, è il primo strumento che combina i dati delle immagini satellitari con le metriche ambientali. L’obiettivo è aiutare le aziende del settore agricolo di ridurre l’impatto ambientale della propria attività e adottare scelte consapevoli, partendo dai dati e simulazioni che consentono agli utenti di valutare i rischi posti dai cambiamenti climatici su disponibilità e qualità dell’acqua dolce, salute del suolo e biodiversità.



Combinando i dati delle immagini satellitari con metriche ambientali di life cycle assessment, Geofootprint visualizza l’impronta ambientale di quindici colture, tra cui orzo, mais, patate, colza, riso, segale, soia, frumento e cotone.

Il tool Geofootprint

Ripulire i danni

Un’agricoltura sostenibile deve anche far fronte ai problemi che derivano dall’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti. Studi hanno dimostrato come questi prodotti contengano materiali fortemente inquinanti che sconvolgono il naturale ecosistema presente nel suolo, uccidendo le creature che lo mantengono sano.

L’attenzione al suolo sta diventando sempre più importante in Europa. Una delle aree di missione del prossimo programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione è dedicata alla salute del suolo e degli alimenti. Settore che ha attirato gli investimenti di molte startup, specie per la fitoestrazione, una tecnica che ricorre alle piante per estrarre i metalli pesanti dal suolo. In questo campo operano Ll startup francese Biomede e quella statunitense Ecospears, che utilizza tecnologie sviluppate dalla Nasa per estrarre e distruggere pcb, diossine e altre tossine clorurate da terreni, sedimenti e acque sotterranee contaminati.

Democratizzare l’agricoltura

In parallelo alla pulizia del suolo viaggiano le cosiddette tecnologie di fuori suolo, che si sono sviluppate in progetti di agricoltura urbana o verticale su grande scala, utilizzando sistemi idroponici. A dimostrazione che non sempre coltivare richiede spazi grandi o lontano dalle città.

Un esempio è Bigh, la fattoria urbana di quattromila metri quadri su un tetto della città di Anderlecht, vicino a Bruxelles. È la più grande in Europa. La serra della fattoria, con una superficie di duemila metri quadri, utilizza l’acquaponica, una combinazione di sistemi idroponici e acquacoltura per coltivare verdure e allevare pesci. L’obiettivo del team è costruire nei prossimi anni una rete di fattorie urbane nelle grandi città.

Al contempo, la compagnia Freight Farms ha lanciato la prima fattoria idroponica verticale costruita all’interno di un container, in modo da decentralizzare la produzione di cibo anche nei climi più avversi alla crescita di qualsiasi pianta. All’inizio di aprile l’azienda ha presentato la sua nuova “fattoria”, la Greenery S, la decima generazione della tecnologia da quando l’azienda ha aperto la strada al concetto di coltivazione in piccoli spazi. “È solo un perfezionamento dei modelli precedenti, ma ridefinisce ciò che significa essere un agricoltore“, ha detto il co-fondatore e diettore operativo di Freight Farms, Jon Friedman: “Con la Greenery S, speriamo di semplificare ulteriormente il processo di coltivazione per rendere la professione il più accessibile possibile alle persone di tutto il mondo“.