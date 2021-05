karadzic,-il-boia-di-srebrenica,-trasferito-sull’isola-di-wight

LONDRA – L’ex leader dei serbi in Bosnia Radovan Karadzic è stato trasferito in segreto dall’Olanda alla sua prigione definitiva in Inghilterra: un carcere di massima sicurezza sull’isola di Wight. Il 75enne “boia di Srebrenica e di Sarajevo”, come è stato soprannominato per i reati commessi durante la guerra civile nell’ex Jugoslavia, ha ricevuto una condanna all’ergastolo senza possibilità di rilascio per “crimini di guerra” e “genocidio”, tra cui il massacro di 8mila musulmani bosniaci.