isola-dei-famosi,-valentina-persia-questa-volta-ha-esagerato?

Valentina Persia è uno dei concorrenti dell’isola dei famosi favorita per la vittoria; l’attrice comica è in pole position anche per quanto riguarda il futuro lavorativo nelle principali reti televisive ma, conoscendola pe la sua competitività, Valentina vuole assolutamente vincere ed ha spiazzato tutti i suoi compagni di avventura con una rivelazione.

È tempo di tirare le somme per i naufraghi dell’isola dei famosi e, soprattutto per chi si è lanciato da quell’areo per primo, la finale del prossimo 7 giugno è un qualcosa di vicino e importante.

In gioco in un reality come l’Isola in gioco ci sono tantissime cose, soprattutto la propria credibilità e professionalità; Valentina Persia, un’attrice comica con una formazione sia da attrice che da ballerina classica, ha mostrato tutti i lati di sé come donna e madre.

Affrontando anche temi complessi come la depressione post partum, la Persia è una dei cinque concorrenti più quotati per la vittoria e non ha alcun problema nel dichiararlo.

Valentina Persia ammette “Merito la vittoria”

L’onesta è sicuramente un qualcosa che ha sempre contraddistinto Valentina che, nel bene e nel male, non ha mai avuto paura di esprimere i suoi pensieri, in un momento di dialogo su Playa Esperanza ha ricevuto dei complimenti da Matteo Diamante:

“Miryea nel suo modo di essere è amata. Valentina è una grande donna. Isolde ha fatto un bellissimo percorso e ha vinto tante prove”.

Anche Miryea ha tirato le sue somme personali su questa esperienza dicendo:

“Abbiamo portato a casa un sacco di lumaconi, veramente top sono felicissima. E’ arrivato il riso per la settimana, non mi tornano i conti. E’ la penultima settimana che facciamo questa cosa”.

Valentina è stata molto più secca puntando a parlare solamente di quello che per lei è importante e crede di meritare, ossia la finale:

“Io credo di meritarmi la finale”

La finale per Valentina sarebbe il primo passo verso quella che è la sua principale volontà: la vittoria; voi cosa ne pensate? Sarebbe giusto per la Persia arrivare in finale al fianco di Cerioli e Moser?