Ingredienti

1 Kg patate bianche vecchie

200 g farina 00

60 g zucchero di canna

50 g pangrattato

20 g prugne secche snocciolate (o fresche in stagione)

1 uovo

cannella in polvere

sale

Durata: 1 h 40 min Livello: Medio Dosi: 4-6 persone

Per la ricetta degli gnocchi di prugne del Friuli Venezia Giulia, Lavate le patate e lessatele intere con la buccia per circa 40-45 minuti dal bollore; alla fine controllate che siano ben cotte penetrando al cuore con la punta di un coltello.

Ammorbidite le prugne secche in acqua tiepida per 20 minuti.

Disponete la farina a fontana sul piano di lavoro.

Pelate le patate e schiacciatele, ancora bollenti, nella fontana di farina; unite l’uovo e una bella presa di sale; lavorate l’impasto, finché non sarà morbido e omogeneo.

Infarinate il piano di lavoro e ricavate dei dischi tondi e piatti di circa 50-60 g ciascuno; ne otterrete 18-20.

Ponete al centro di ciascun disco una prugna e un pizzico di zucchero di canna, quindi chiudete il disco formando una palla. Riponete via via gli gnocchi su un vassoio infarinato.

Fondete 40 g di burro in una padella; unite il pangrattato, aromatizzato con 40 g di zucchero e 1 cucchiaino di cannella, e fatelo dorare per 3 minuti, mescolando.

Cuocete gli gnocchi, metà alla volta, in una grande pentola con abbondante acqua bollente salata per 4-5 minuti, finché non verranno a galla.

Fondete altri 40 g di burro per il condimento. Scolate gli gnocchi e serviteli subito, conditi con il burro fuso e il pangrattato alla cannella.