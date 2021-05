fossano:-presentata-la-“musica-d’estate-2021”-della-fondazione-fossano-musica

Nel tardo pomeriggio di oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei concerti estivi organizzata da Fondazione Fossano Musica. Tutti i concerti verranno svolti nella location di Piazza Castello, sperando nel bel tempo.

Alla conferenza erano presenti il Direttore di FFM Brignone, il Presidente FFM Riorda, il Sindaco di Fossano Dario Tallone, l’Assessore Donatella Rattalino e il Presidente della Crf il Dott. Mondino.

“Come Fondazione abbiamo cercato di rimanere aperti – dice il Presidente Riorda – Sia per gli allievi che per i docenti. Siamo fiduciosi per il futuro. Questi sono spettacoli che danno messaggi di positività e soprattutto sono diversi rispetto a quelli che ci sono in provincia”.

“In Piazza Castello abbiamo cambiato la logistica – spiega il Sindaco Tallone – Come sfondo il palco avrà il castello e non più i palazzi; non ci saranno più due sedie al contrario e una rivolta verso il palco e di conseguenza ci staranno più persone: ci saranno 600 posti fissi. Ringrazio la Protezione Civile per il grande aiuto e per la sicurezza che ci darà in questi concerti. Per gli Europei a Fossano non ci sarà nessun maxi schermo, in Piazza Castello o in Via Roma, perché vogliamo un’estate tranquilla, Torino insegna”.

“Ringrazio tutte le Istituzioni perché rappresentano la sinergia fossanese per questi eventi”, conclude il Direttore Brignone.

Si inizia il 21 giugno alle 21 in Piazza Castello con “Un giorno sulla terra”, Orchestra Ritmo Sinfonica FFM con la produzione e direzione di Lorenzo Subrizi e la partecipazione di Simone Cristicchi.

il 26 e 27 giugno alle 21 “Vocalmente – A Cappella Fest” con i Voxes, i Rebel Bit in concerto e i Kor in concerto.

il 19 luglio alle 21, Omaggio a Lucio Dalla con la FFM Pop Orchestra.

Il 22 luglio alle 21, “La Musica salva la vita” con Alessio Boni, Nicola Ferro, direzione di Gianpiero Brignone e testo di Silvia Guberti.

il 28 luglio alle 21 – FFM Jazz Band – Il mestiere di vivere, omaggio a Cesare Pavese, il Jazz e la sua terra.

Sulla pagina web di FFM si troverà la mappa dei posti di Piazza Castello per le prenotazioni.

31 luglio alle 21, Latin Mood di Fabrizio Bosso e Javier Girotto Quintet.

Il 28 agosto alle 21, Orchestra FFM Classica (60 elementi) e dirige il Maestro Julius Kalmar.

Il 30 agosto alle 21, Heroes, omaggio a David Bowie, di Paolo Fresu e Petra Magoni.

Inoltre la FFM per l’estate ha aperto 5 “Campus”: dal 28 giugno al 2 luglio dedicato ai bambini delle scuole primarie con “Musicaremifasol – Junior Music Camp”. Dal 5 al 10 luglio “Woodwind Drum’n’Brass Fest per gli studenti di percussioni e fiati. Dal 19 luglio al 24 luglio “Pop Music Fest”. Dal 26 al 31 luglio “Jazz Summer Fest. Dal 23 al 28 luglio l’Orchestra Week, corso di formazione orchestrale.