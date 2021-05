La fluffosa alla frutta è una soffice chiffon cake golosa e fresca, naturalmente senza lattosio, perfetta per festeggiare un compleanno, per merenda o colazione. Molto amata dai bambini, può essere realizzata con la frutta di stagione che più amate e si presta a numerose varianti. L’effetto scenico è notevole, dunque è una torta perfetta per le feste di compleanno.

L’esterno della torta è ricoperto da un velo di gelatina di albicocche (potete anche usare della confettura di albicocche) e il risultato finale è molto simile al babà napoletano, fresco e delicato.

La fluffosa alla frutta non contiene né burro né latte, quindi è adatta agli intolleranti al lattosio ed è estremamente digeribile. Un piccolo trucco per la riuscita se non usate il cremor tartaro ma usate le gocce di succo di limone, unite queste all’albume e poi montate direttamente. Se non avete la centrifuga o l’estrattore potete usare del succo di frutta, meglio se non zuccherato e non da concentrato.

La chiffon cake è di origini americane, ha una consistenza spugnosa e sofficissima ed ha la particolarità di usare uno stampo apposito che non va né imburrato né infarinato: una volta pronta la torta si stacca da sola. Se però non avete lo stampo adatto potete usarne un altro, ma in quel caso dovete procedere a imburrare e infarinare.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti



Tempo di cottura: 75 minuti



Tempo totale: 105 minuti

Dosi per

10 persone

Ingredienti

Per la base:

170 g Farina 00 setacciata

20 g Farina di Mandorle

200 g Zucchero Semolato a grana fine

4 Uova a temperatura ambiente

80 ml Olio Di Semi arachide o mais

60 ml Arance succo

60 ml Frutta di stagione succo (per me albicocca, mela, carota)

20 ml Acqua tiepida

1/2 Arance buccia grattugiata

8 g Lievito per dolci

1,5 g Cremor Tartaro oppure 3 o 4 gocce di succo di limone

1 pizzico Sale Fino

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia Bourbon, o i semini di una bacca

Per la decorazione:

50 g Albicocche gelatina

q.b. Frutta di stagione

q.b. Gelatina spray

Preparazione:

Per preparare la ricetta della fluffosa alla frutta, separate gli albumi dai tuorli.

In una ciotola riunite i tuorli, l’acqua, l’estratto di frutta, il succo di arancia, l’acqua, l’olio, la vaniglia e la scorza di arancia grattugiata.

In un’altra ciotola riunite gli ingredienti secchi: le farine setacciate con il lievito, lo zucchero, il sale.

In planetaria, montate gli albumi prima da soli e poi, una volta formatasi la schiuma, unite il cremor tartaro setacciato e continuate a montare fino a ottenere un composto gonfio e spumoso.

Lavorate poco, a mano con una frusta, gli ingredienti liquidi fino ad amalgamarli e uniteli agli ingredienti secchi mescolando poco, sempre a mano con una frusta, fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio.

Aggiungete, poco per volta e lentamente, questo composto agli albumi montati, mescolando dal basso verso l’alto con una frusta.

Una volta incorporato tutto l’impasto, trasferite nello stampo da chiffon cake non imburrato e non infarinato e fate cuocere a 160°C per 75 minuti circa.

Sfornate, capovolgete subito lo stampo sui suoi piedini e aspettate che la torta si stacchi da sola.

Una volta sformata e fredda, stuccate la torta con un velo di gelatina di albicocche e poi decorate con frutta di stagione.

Spruzzate, infine, sulla frutta, della gelatina spray.