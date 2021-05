Il fish burger con salsa allo yogurt è un panino con il pesce, la crema di avocado e il tabasco. Un modo divertente per far consumare il pesce anche a chi non lo mangia abitualmente, e una ricetta adatta anche ai bambini, soprattutto se si diminuiscono le dosi di Tabasco (nulla vieta di aggiungerlo a parte e in seguito).

A parte i panini, per cui vi consigliamo di acquistare dei buns magari fatti dal fornaio e non dall’industria, tutto il resto delle preparazioni è da fare in casa, a cominciare dal fish burger, ottenuto da merluzzo tritato con erbe e spezie.

Come ogni burger che si rispetti, anche questo è particolarmente goloso, ciò che lo rende tale è la presenza di due salse, quella di yogurt e quella di avocado, entrambe decisamente light, rispetto alla classica maionese. Il risultato è un piatto unico ben bilanciato, cosa che non si può spesso dire di un burger.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti



Tempo di cottura: 5 minuti



Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

3 persone

Ingredienti

Per i panini:

3 Panini Per Hamburger

4 Pomodori Datterini

Per il fish burger:

200 gr filetti Merluzzo

20 gr Prezzemolo foglie tritate

2 cucchiaini Curry Polvere

2 cucchiaini Sale



2 cucchiaini Pepe

Per la salsa allo yogurt:

3 cucchiai Yogurt Magro

20 gr Prezzemolo foglie tritate

mezzo Lime

Per la crema di avocado:

mezzo Avocado

2 cucchiaini Curry Polvere

2 cucchiaini Sale

2 cucchiaini Tabasco

Preparazione:

Per preparare la ricetta del fish burger con salsa allo yogurt, tritate il pesce con un coltello affilato.

Aggiungete 2 cucchiaini di curry, 20 gr di prezzemolo tritato e regolate di sale e pepe.

Con le mani formate 3 polpette e poi schiacciatele a formare un burger.

Mettete a riposare in frigo.

In una ciotolina versate lo yogurt, il prezzemolo e il succo di mezzo lime. Mettete in frigo.

Nel frattempo preparate la crema di avocado: frullate mezzo avocado e aggiungete 2 cucchiaini di curry, 2 di sale e 2 di Tabasco.

Cuocete i fishburger per circa 5 minuti.

Spalmate sul pane la crema di avocado, adagiate il burger, poi l’insalata lavata e asciugata, le fettine di pomodoro ed infine la salsa allo yogurt.