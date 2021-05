Fashion Diva, Roberta Freni è la regina delle fashion blogger.

Ieri sera si è conclusa la prima edizione di Fashion Diva, il primo talent show dedicato al mondo della fashion blogger, targato Incontri Production. Nove le concorrenti selezionate e solo tre le finaliste rimaste in gara: Giulia Conforti, Sarah J Jones e Roberta Freni.

Ed è proprio quest’ultima, Roberta, ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice assoluta del programma.

Subito dopo la vittoria, Roberta ha espresso la sua grande felicità ed emozione sui social scrivendo:

“Grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno guardata e mi sostengono. Ma grazie soprattutto a tutto il cast di Fashion Diva che mi ha dato l’opportunità di apparire per la prima volta in tv. Grazie a voi che avete creduto in me, spero sia l’inizio di qualcosa di grande. La prima vittoria non si scorda mai.”

Per la terna dei giudici, composta da Thomas Incontri in veste di Presidente di Giuria, l’influencer Martina Ragozza e l’esperta di moda Sofia Giaele De Donà, non è stato un compito facile in quanto tutte e tre le finaliste si sono destreggiate molto bene nelle varie prove e tutte avevano grandi potenzialità per portarsi a casa la vittoria. Tanti consigli come sempre sono emersi da parte della giuria, tutti molto apprezzati dalle ragazze in gara.

Chi è Roberta Freni

Il suo debutto televisivo è stato proprio con il programma Fashion Diva, ma Roberta ha già un largo seguito sui social. Ha infatti un account TikTok con quasi 200 mila followers e ben 8,6 milioni di like ai suoi video. Attualmente studia recitazione e il suo sogno è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo come attrice professionista.

Un grande successo per Fashion Diva

La conduttrice Rossella Di Pierro afferma a riguardo della prima edizione: “Non mi aspettavo così tanto successo. Migliaia di candidature da tutta Italia, è stato molto difficile scegliere solo nove concorrenti. Un’esperienza meravigliosa, da ripetere assolutamente con una seconda edizione”.

Per chi si fosse perso le puntate in tv, è possibile rivedere l’intera edizione sul canale Youtube Incontri Production.