come-finisce-il-paradiso-delle-signore-5?-tutto-sul-finale

Come finisce Il Paradiso delle Signore 5?

Venerdì 28 maggio 2021 va in onda la puntata 160 della stagione Daily 3 de Il Paradiso delle Signore. Non è un finale di stagione come gli altri. Il Paradiso delle Signore Daily raggiunge con questo episodio il traguardo delle 500 puntate. Oltre a festeggiare questo meraviglioso risultato, la soap ci dà appuntamento a settembre 2021 con i nuovi episodi. Nel frattempo, come finisce Il Paradiso delle Signore 5? Ecco la trama dell’ultima puntata.

ATTENZIONE SPOILER: non continuare a leggere se non vuoi sapere cosa succede nell’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 5.

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 160: Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni nell’ultima scena della stagione. Credits: Rai

Il Paradiso delle Signore 5 ultima puntata, come inizia

È mattina e Vittorio è già al Paradiso. Si sta preparando quando suona il telefono. Lo informano di un incidente appena avvenuto. Non sappiamo di più nell’immediato, ma il direttore rassicura l’interlocutore. Se ne occupa subito.

Poco dopo, infatti, vediamo Conti che guarda il disastro in strada: si sono rovesciati tutti i numeri della rivista del Paradiso che esce solo due volte l’anno. Non è stata rispettata una precedenza… Nessuno si è fatto male. Dalla strada deve sparire tutto. Vittorio dà istruzioni al dottor Borrelli, coinvolto nel sinistro, per far liberare la strada. Le buste rovinate andranno al macero. Due signore commentano Il Paradiso Market. Vittorio le osserva. Sale in macchina e siamo certi abbia un’idea.

Come finisce Il Paradiso delle Signore 5 per Rocco e Maria

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 160: Rocco Amato interpretato da Giancarlo Commare. Credits: Rai

Rocco incontra Maria sul ballatoio. Entrambi sono svegli. Lui ha bruciato il poco latte che c’era e è andato a ricomprarlo. Lei ha fatto lo stesso con il caffè: l’ha bruciato. Maria pensa che forse hanno sbagliato a non andare fino in fondo la sera prima. Rocco, invece, è convinto che la “fuitina” non sia la soluzione per loro. Non si ricorda quanto ci hanno messo Elena e Antonio a farsi perdonare? A Maria non importa quanti sacrifici devono fare per stare insieme. Adesso i cugini di Rocco sono sposati. Rocco è pronto a rinunciare a tutto per stare con lei: andrebbe a Partanna. Non pensa ai sacrifici. A Maria non sta bene così. “Se uno ha un sogno e ci rinuncia tutte le cose che vengono dopo sanno sempre di latte bruciato, anche le cose belle” afferma la ragazza con fermezza. Come uscire da questa situazione?

Ludovica chiede aiuto ad Adelaide e accetta il compromesso

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 160: Adelaide Di Sant’Erasmo interpretata da Vanessa Gravina. Credits: Rai

Ludovica entra al Circolo e incontra Adelaide. La partenza di Marta ha sconvolto le abitudini. Ludovica rifiuta il caffè che le offre la Contessa. Ha bisogno del suo aiuto. Fiorenza le ha messo un giornalista alle calcagna. Si tratta della sua vita privata e è sempre stata attenta. Il giornalista ha già scoperto il suo segreto: si è innamorata di un cameriere e ex galeotto. Non le rivela il nome. La Brancia non cerca la sua benedizione. Le serve il suo sostegno. Le foto non devono uscire. Sarebbe un grande danno per il Circolo… Adelaide pensa che la carriera da Vicepresidentessa di Ludovica sia finita. In questa circostanza la Contessa si sente una regina sotto scacco. Ludovica la prega di bloccare l’uscita dell’articolo. “Chiunque sia il tuo uomo al termine di questa vicenda terminerà di esserlo” afferma con decisione Adelaide. Ludovica acconsente a malincuore.

Rocco non firma il contratto con Mancini e sceglie Maria

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 160: Giuseppe, Mancini, Armando e Rocco in magazzino. Credits: Rai

Rocco parla con Armando. La cosa migliore è andare a Partanna. Non può rinunciare a Maria. Armando non riesce a credere che stia lasciando indietro il ciclismo. Al momento il magazziere pensa a mettere su famiglia Rocco vorrebbe chiamare il suo primo figlio “Armando”. Il ragazzo immagina di metterlo subito su una bici, ma sarebbe come caricarlo dei suo sogni. Ferraris andrebbe a trovarlo ovunque, ma spera di farlo a Roma.

Parlano di ciclismo quando entra Mancini. Scopre che Rocco non ha mai ricevuto il contratto. Armando, con le informazioni che ha disposizione, capisce che Giuseppe non glielo ha mai consegnato. Mancini ha con sé un’altra copia del contratto di ingaggio. Con questa possono concludere anche subito. Rocco è titubante. Giuseppe ascolta la conversazione di Rocco che espone i problemi di cuore. Mancini gli racconta dei tanti atleti che hanno rinunciato per questioni simili e che poi sono tornati a capo chino. Quella firma è un rischio, ma rischiare è l’unico modo per ottenere qualcosa di speciale.

È qualche scena dopo che scopriamo che Rocco non accetta: sceglie Maria e… prende una decisione inaspettata.

Marcello mette all’angolo Fiorenza con un bluff

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 160: Marcello, Adelaide e Fiorenza al Circolo. Credits: Rai

Adelaide parla con Fiorenza. Cerca di indovinare: ha messo il registratore sotto il tavolo? Le è giunta voce che ormai osservi la vita degli altri. Le due leonesse si sfidano a parole. Adelaide è dell’idea di saper maneggiare l’arma della vendetta con grande maestria. D’altro canto, Fiorenza ribatte: cosa dirà la borghesia quando vedrà la sua pupilla tra le braccia di un barista?

Marcello è al Circolo per una consegna, sente e si intromette. La Gramini dovrebbe stare all’occhio. Quali conseguenze ci potrebbero essere se questo fantomatico articolo dovesse uscire? Marcello cita dei nomi di persone che hanno usufruito dei servigi del Mantovano. Barbieri menziona anche il marito della Gramini. “Tutti hanno dei segreti da nascondere” continua il giovane. Marcello è anche al corrente delle vicende del segretario di Fiorenza che pare l’abbia accompagnata di tanto in tanto… È sufficiente per far tornare Fiorenza sui suoi passi. Il giornalista non solo non pubblicherà l’articolo, ma dovrà anche dare a Marcello gli scatti.

Gabriella decide di lasciare Il Paradiso, ma non subito

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 160: Cosimo Bergamini interpretato da Alessandro Cosentini e Gabriella Rossi interpretata da Ilaria Rossi. Credits: Rai

Conti chiede alle Veneri se leggano le riviste femminili. Inizialmente tutte mentono, ma poi Stefania cede. Ovviamente sì! Vittorio è interessato a capire come mai sia bello leggere le riviste femminili. É come fare una chiacchierata con un’amica ma molto ben informata, confessa la Colombo Tra consigli di bellezza, posta del cuore, oroscopi, suggerimenti di moda, modelle, gossip… C’è tantissimo da scoprire! A proposito di moda…

Gabriella è in Atelier quando entra Cosimo. La stilista è di spalle, ma si blocca. Gli chiede se la stia spiando. Bergamini le porta il suo prezioso quaderno insieme alle sfoglie farcite. Gabriella non ha ancora pranzato. La nuova collezione è sempre più audace, osserva. Dovrà adeguarsi: a Parigi le gonne sono molto corte!

Da qualche frase Cosimo capisce che Gabriella ha fatto la sua scelta. Davvero Gabriella lascia Il Paradiso? “Sì, Cosimo, ho deciso di venire con te a Parigi!” afferma la stilista. Le parole del giorno prima che l’avrebbe aspettata l’hanno convinta. Quello che è successo a Marta e Vittorio l’hanno fatta riflettere. Se allontanarsi significa perdersi, non può correre questo rischio. Gabriella non ne ha ancora parlato con Vittorio. Non è ancora arrivato al lavoro. Vuole trovare il momento giusto per dirglielo e finire il lavoro. Potrebbero volerci mesi…

Maria ferma Rocco in partenza per la Sicilia

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 160: Maria Puglisi interpretata da Chiara Russo ferma Rocco Amato interpretato da Giancarlo Commare. Credits: Rai

Armando comunica a Giuseppe qualche dettaglio di un lavoro e gli chiede dove sia suo nipote. Rocco non è in magazzino. Giuseppe sostiene che abbia fatto la cosa migliore: andare a parlare con i genitori di Maria. Il giovane ha deciso di non firmare il contratto. È partito per la Sicilia (o così dice Amato Senior).

Agnese e Maria arrivano in tempo per sentire la novità. Maria è sconvolta. Non voleva che finisse così: non avrebbe mai voluto che Rocco rinunciasse ai suoi sogni! La corriera del venerdì per la Sicilia parte alle due e mezza. Hanno poco tempo e loro non sanno che Rocco ci è già salito. Nino accompagna Maria in bicicletta.

La ragazza riesce a fermare la corriera. Parla con il fidanzato che si sporge dal finestrino. Lo sprona a andare a firmare quel contratto. “Noi ci amiamo e è la cosa più bella che mi sia capitata, ma non possiamo essere il limite l’uno dell’altra” afferma Maria. Rocco ha paura che, firmando quel contratto, non possano sposarsi. Maria è sicura che si sposeranno. “Io sono disposta a rinunciare a tutto, ma non a te” sono le parole che convincono definitivamente Amato. Rocco scende dalla corriera e i due si baciano appassionatamente. Nonostante l’imbarazzo continuano a abbracciarsi e baciarsi davanti a una folla ammirata.

Nino racconta alle Veneri come Maria ha fermato Rocco. Sia Maria sia Rocco andranno a Roma, quindi! Immaginano dove i due si sposeranno: a Roma? A Partanna? A Milano. La risposta è “a Partanna”, ma loro non lo sanno. Gloria interrompe questo momento di confidenze. Stefania invita Beatrice e Gloria a cena quella sera. Entrambe accettano.

Rocco e Maria si sposeranno a Partanna e andranno a Roma

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 160: Salvatore, Agnese, Giuseppe, Maria e Rocco a Casa Amato. Credits: Rai

Giuseppe è al telefono con Puglisi padre. Cerca di rassicurarlo. Terranno d’occhio Maria e Rocco. Il matrimonio sarà a Partanna e poi loro andranno a Roma. Il padre di Maria accetta perché Roma è più vicina di Milano. Rocco vorrebbe comunque sapere perché lo zio non gli ha fatto vedere il contratto prima… Ma ora è tempo di festeggiare. Salvatore stappa una bottiglia. Giuseppe vuole fare un brindisi. Il matrimonio non è tutto rose e fiori. Ci sono anche spine. Agnese gli si avvicina. Giuseppe chiede ad Agnese se si è fatto perdonare. Dallo sguardo intuiamo di sì, ma sta per arrivare un colpo di scena.

Ludovica e Marcello innamorati più che mai

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 160: Ludovica Brancia Di Montalto interpretata da Giulia Arena. Credits: Rai

Marcello ha usato le parole giuste. Ha semplicemente fatto il minimo per tirarla fuori dai guai. Anche il marito della Gramini è stato citato tra i nomi delle persone che portano i soldi in Svizzera. Non sa se sia vero. Ha bluffato, ma l’importante è che abbia funzionato. “Non importa quello che dicono gli altri: tu sei l’uomo migliore che io abbia mai incontrato” ammette Ludovica. Non è una ragazzina viziata: ormai ha incontrato l’amore.

Adelaide e Umberto continuano a nascondere dei segreti

A Villa Guarnieri Umberto si chiede che ore siano a New York. Adelaide è convinta che tra poco Marta chiamerà. A entrambi mancherà (ma non possiamo escludere che tornerà prima o poi). Umberto e Adelaide non si annoieranno da soli. Anche volendo non potrebbero. Gli racconta di come Marcello ha zittito Fiorenza. La Contessa non crede che sia possibile che la Brancia si sia innamorata di un barista. In realtà, per Umberto, si è già abituata a cose del genere perché “Riccardo ha sposato la figlia di un contabile, Marta un commerciante”. Adelaide inneggia ai segreti. I due brindano affinché restino tali. Sarà davvero così? Non crediamo…

Giuseppe ha tradito Agnese e diventerà papà

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 160: Giuseppe Amato interpretato da Nicola Rignanese. Credits: Rai

“Caro Giuseppe, un amico mi ha detto che può farti arrivare questa lettera”: queste le parole con cui inizia la lettera che Amato legge sul ballatoio. “Devi tornare, Giuseppe, io ti aspetto e anche tuo figlio che nascerà tra poco”. Sono parole di fuoco. Armando vede Giuseppe e si accorge che c’è qualcosa che non va. Giuseppe resta sul vago. Ferraris, allora entra in casa: vuole fare le congratulazioni ai futuri sposi.

Come finisce Il Paradiso delle Signore 5? Ultime scene e il loro significato

Il Paradiso Delle Signore 5, puntata 160: Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni. Credits: Rai

A casa delle ragazze c’è un clima festoso. A Casa Bergamini Cosimo, Gabriella e Delfina fanno un brindisi.

Vittorio è solo. Inizia a scrivere, sorridendo.

È mattina quando scende dall’auto. È ben vestito e sorride. Rocco accompagna Maria sulla bicicletta. Salvatore porta il caffè a Vittorio. Federico arriva e dà appuntamento a Conti di sopra. Vittorio Conti guarda la sua rivista: “Il Paradiso Market”. Entra nel grande magazzino. Gloria, davanti a tutte le Veneri, chiede a Vittorio abbia voglia di essere lui ad aprire. “Sarebbe un onore, direttore” conferma la Cipriani. “Orario di apertura” sono le ultime parole di questa stagione. Questa volta è Vittorio Conti in persona a dirle.

Le ultime scene di questa stagione, per noi, hanno un significato molto semplice: insieme, in nome dell’affetto e del supporto reciproco, Il Paradiso continua a essere una grande famiglia capace di fare dei cambiamenti una potente risorsa.