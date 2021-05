Truffe sul web, in Italia è vera emergenza

Continua ad aumentare inesorabilmente il numero delle truffe online di cui sono vittime gli italiani, complice il maggiore utilizzo dei servizi sul Web a seguito della pandemia da Covid-19.

Social network, servizi di messaggistica come WhatsApp e ovviamente la posta elettronica sono i principali vettori delle minacce.

Il dato allarmante è confermato dal rapporto pubblicato a inizio anno dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, che mette in evidenza i rischi relativi alla proliferazione delle fake news online, un fenomeno letteralmente esploso negli ultimi mesi (+436% delle segnalazioni rispetto al 2020). Secondo la polizia, lo scorso anno si sono registrate circa 98mila frodi online, dato che tuttavia potrebbe rappresentare solo la punta dell’iceberg, essendo questo tipo di reato spesso non denunciato dalle vittime.

Secondo una ricerca condotto dalla Commissione europea circa l’esperienza dei consumatori in materia di frodi e truffe, oltre la metà degli europei intervistati negli ultimi 2 anni è stato vittima di qualche tipo di frode online.

Di seguito, analizziamo alcune fra le principali truffe online, spiegando come evitarle.

L’acquisto su siti che propongono prodotti a prezzi stracciati è probabilmente una delle principali cause di frodi online. Decine di migliaia di siti malevoli sono creati ogni giorno da organizzazioni criminali, si tratta di portale pieni di offerte allettanti concepiti per rubare i dati di pagamento delle vittime. I dati ottenuti attraverso questi siti sono rivenduti nell’underground criminale oppure immediatamente utilizzati per svuotare i conti correnti. Ci si accorge della truffa solo dopo giorni, quando la merce ordinata non arriva e si tenta di contattare il portale usato per l’acquisto, oppure all’arrivo a casa di merce contraffatta.

Le organizzazioni criminali pubblicizzano questi siti attraverso i social media, in taluni casi per rendere credibili le offerte si fingono aste, ma nonostante le molteplici varianti, lo scorpo è il medesimo: frodare le vittime. Il consiglio per evitare queste frodi è effettuare acquisti solo su siti noti e dalla comprovata reputazione.

Tra le frodi online più insidiose ci sono sicuramente le truffe romantiche: in questo caso, i criminali cercano di circuire le vittime in cerca dell’anima gemella attraverso siti di incontri o varie chat. La promessa è quella di una relazione duratura, i criminali instaurano un’intensa comunicazione con le vittime, anche scambiando con loro immagini spesso rubate a profili social legittimi.

Una volta instaurata una relazione virtuale, alle vittime sono chieste somme di denaro con diverse motivazioni (esempio: richieste di denaro basate su difficoltà personali) facendo leva sul loro coinvolgimento emotivo. Sono state osservate anche pericolose varianti, in cui i criminali dapprima scambiano foto intime con le vittime, una volta ottenute le quali, le ricattano richiedendo il pagamento di danaro per evitarne la pubblicazione. Purtroppo, queste truffe spesso non sono denunciate per vergogna, lasciando impuniti i predatori online.

Il suggerimento in questo caso è evitare qualsiasi relazione virtuale, soprattutto quelle in cui l’interlocutore non si palesa e cerca di accelerare la conoscenza reciproca sempre e solo online. Una ricerca online dell’immagine utilizzata del pretendente potrebbe rivelare che la stessa è in realtà stata rubata dal profilo social di un’altra persona. Evitare di fissare appuntamenti con persone conosciute online se non in presenza di amici e conoscenti.

E quali sono le principali truffe online a danni delle aziende?

Le truffe note come Business Email Compromise (Bec) rappresentano la principale tipologia di frode perpetrata ai danni delle nostre aziende. Nelle truffe Bec, i criminali inviano un messaggio di posta elettronica alle vittime, la mail appare come proveniente da una fonte nota e attendibile e di solito effettua una richiesta legittima. Alcuni esempi di Bec sono:

Un fornitore con cui la tua azienda tratta regolarmente invia una fattura, simile alle precedenti , che tuttavia richiede il pagamento su un nuovo conto corrente.

, che tuttavia richiede il pagamento su un nuovo conto corrente. L’amministratore delegato di un’azienda chiede a un dipendente con potere di spesa di disporre l’acquisto di buoni spesa da distribuire ai dipendenti come premio. Chiede di ricevere i voucher a un indirizzo specifico in modo da poterli inviare personalmente.

da distribuire ai dipendenti come premio. Chiede di ricevere i voucher a un indirizzo specifico in modo da poterli inviare personalmente. L’amministratore delegato, fuori per un viaggio di affari, chiede a un dipendente con potere di accesso ai conti aziendali di disporre un bonifico verso un conto corrente con massima urgenza al fine di agevolare una trattativa nella quale lui stesso è coinvolto.

Le possibili varianti sono limitate solo dalla fantasia dei criminali, e in casi reali sono stati trafugati con queste tecniche centinaia di migliaia di euro alle vittime.

La difesa contro queste truffe richiede l’adozione da parte delle aziende di processi ben definiti che prevedono, in casi come questo, di contattare il presunto mittente del messaggio attraverso un canale differente, per esempio con il telefono, per verificare l’autenticità della richiesta.

Quale è il giro di affari di questa pratica criminale? Secondo l’annuale rapporto pubblicato dall’Internet Crime Complaint Center (Ic3) dell’Fbi, le truffe Bec hanno causato più di 1,8 miliardi di dollari di perdite alle aziende statunitensi nell’ultimo anno, un importo che deve indurre a riflettere sull’impatto delle frodi online sulle nostre imprese.

Le frodi online descritte sono solo alcune innumerevoli attività criminali in cui ci si può imbattere: il loro impatto sotto il profilo economico ed emotivo è spesso catastrofico, per questo motivo è importante imparare a riconoscerle e non farsi trovare impreparati.