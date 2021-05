tommaso-zorzi-a-jasmine-carrisi-“vuoi-uscire-con-me?”-e-lei-risponde-…

Spread the love











Jasmine Carrisi è la figlia di Albano Carrisi e di Loredana Lecciso. In quest’ultimo anno sembra che la donna abbia voluto fare un passo in avanti nel mondo dello spettacolo. Pare che abbia deciso di seguire le orme del padre. È stata Infatti da sempre molto appassionata di musica e di canto, tanto che lo scorso anno ha presentato un singolo tutto suo intitolato Ego. Si tratta di un brano rap che ha avuto un discreto successo. Alcuni mesi fa, poi ha preso parte ad un programma andato in onda sui canali Rai e condotto da Antonella Clerici ovvero The Voice senior. Ha partecipato insieme al padre Albano Carrisi in qualità di giudice. È molto attiva sui social network, dove spesso viene anche criticata in modo piuttosto duro, dai cosiddetti leoni da tastiera. Lei però ha sempre dimostrato di avere tanta forza e tanto coraggio.

Jasmine Carrisi ospite a Il punto Z di Tommaso Zorzi

Qualche giorno fa Jasmine è stata ospite nel programma di Tommaso Zorzi ovvero quello intitolato Il punto Z. Nel corso dell’intervista la Carrisi sembra aver ufficialmente confessato di voler seguire le orme del padre che come tutti sappiamo è un noto cantante, il quale ha dedicato tutta la sua vita alla musica. Durante la chiacchierata con il conduttore Tommaso, Jasmine ha anche confessato che a breve uscirà un nuovo singolo che è stato pubblicato soltanto da pochi giorni. Poi inevitabilmente si è parlato anche della pandemia da covid-19 che ha causato parecchi disagi anche nella promozione e produzione di questo nuovo singolo.

La figlia di Albano nel cast di un reality?

Dopo aver parlato quindi della presentazione del nuovo singolo, sembra che l’ex gieffino e vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip, avrebbe chiesto alla figlia di Loredana Lecciso se ha mai pensato di poter prendere parte ad un reality. Al momento questo non sembra essere un obiettivo o meglio un desiderio di Jasmine. “Fare un reality show? Ammetto di avere un po’ paura… Ci vuole coraggio a fare questo tipo di programmi!”. Queste le parole della giovane aspirante cantante.

Jasmine pronta a trasferirsi a Milano

Poi ad un certo punto, sembra aver anche parlato del rapporto con la madre ovvero Loredana Lecciso che pare sia piuttosto ansiosa ed anche una mamma molto protettiva. Jasmine ha parlato infatti di Loredana come di una mamma chioccia che la chiama diverse volte al giorno. Ad un certo punto, poi Tommaso sembra aver detto a Jasmine di aver saputo che vorrebbe trasferirsi a Milano e avrebbe colto l’occasione per chiederle di uscire insieme. “Se vuoi fare serata possiamo uscire insieme, ti farò avere il mio numero”. Queste le parole di Tommaso che sono state accettate con tanta gioia dalla Carrisi.

