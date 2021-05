the-bad-guy,-amazon-annuncia-la-serie-tv-di-indigo-film

The Bad Guy, Amazon lavora alla commedia nera

Si chiamerà “The Bad Guy”, cioè “Il Cattivo”, una delle prossime serie televisive in cantiere destinate al servizio streaming Prime Video. Lo hanno annunciato Nicole Morganti, a capo delle produzioni originali italiane Amazon, e Davide Nardini, incaricato delle produzioni scripted, nel corso dell’evento Prime Video Presents tenutosi il 27 maggio in streaming.

Si tratta di una storia che giunge da lontano, come ha raccontato Nicola Giuliano che produce la serie insieme a Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film. The Bad Guy unisce il crime con la commedia nera per ribaltare gli stereotipi televisivi e cinematografici sulla mafia spesso associati alle storie italiane d’esportazione.

La serie racconta un’incredibile storia di finzione che ha per protagonista Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano. Questi ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso.

Una vera e propria macchina del fango, quella messa in atto per screditare il pm Scotellaro, il quale si ritroverà con la reputazione in frantumi. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando l’antagonista in cui è stato ingiustamente trasformato.

Ideata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, The Bad Guy è diretta da Giancarlo Fontana e lo stesso Stasi. Non sono ancora trapelati i nomi degli interpreti che andranno a costituire il cast della serie, ma quel che è certo è che non dovremo aspettare molto per vederla. The Bad Guy sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e nei Paesi dove il servizio è attivo nel corso del 2022, insieme ad altre due produzioni italiane targate Amazon, le serie Bang Bang Baby e Prisma, e l’acquisita Monterossi realizzata da Palomar.