temptation-island:-chiofalo-e-fiordelisi-attaccati-dai-fan

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono finiti una piccola polemica del web che li vede coinvolti; qualche giorno fa Chiofalo aveva lamentato di aver ricevuto un Iphone 12 gratis che in realtà era il tentativo di un haker di entrare nel suo telefono. A distanza di qualche giorno sia Francesco che Antonella sponsorizzano lo stesso prodotto e i fan si sono insospettiti. Qual è la verità?

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo hanno interrotto la loro relazione da poco tempo dopo due anni di fidanzamento; la coppia, entrambi nati televisivamente grazie a Temptation Island, è finita nuovamente in uno scandalo che il popolo dei social ha notato.

L’antefatto è che solo qualche giorno fa Chiofalo ha lamentato di aver ricevuto un Iphone 12 gratis dietro al quale ci sarebbe una truffa essendo quello strumento dotato di un cip per rilevare i dati dell’utente e utilizzarli da remoto.

A distanza di qualche giorno un post dello stesso Francesco Chiofalo per la sponsorizzazione di un prodotto Iphone per un contest online; in fan hanno notato che lo stesso Iphone è stato sponsorizzato dalla sua ex.

Non è inusuale che alcuni influencers sponsorizzino prodotti molto costosi come Iphone e che li inseriscano in un contest online; i fan però hanno notato che lo stesso tipo di contest, con la stessa app, è stato realizzato anche da Antonella.

Un utente ha commentato:

“Fatalità anche Antonella lo sta facendo?! Fatalità e lo stesso che ti e stato mandato per rubarti l’account?! mo vedi che era solo per pubblicità”.

I fan sono convinti che dietro tutto questo ci sia una finta rottura per far parlare di loro e che in realtà condividano ancora una relazione. Che cosa c’è di vero in questa situazione? Per adesso nessuna dichiarazione e nessuna risposta alle numerose accuse.