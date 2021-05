techtalk-con-alberto-angela:-il-futuro-(tech)-della-tv

Il direttore di Italian Tech a colloquio con il divulgatore scientifico e conduttore tv Alberto Angela, per parlare di quale direzione sta prendendo il mondo della televisione e quale futuro attende, appunto, il piccolo schermo, in un’epoca segnata dallo streaming video e da miriadi di piattaforme pay. Appuntamento in diretta alle 12:30 del 28 maggio 2021 sul sito di Italian Tech, il content hub Gedi dedicato alla tecnologia e all’innovazione, e su altre testate del Gruppo Gedi come Repubblica.it e LaStampa.it.