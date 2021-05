sono-arrivate-le-albicocche!-tante-ricette-dolcissime-da-fare

Spread the love

Le albicocche d’estate ci conquistano con la loro dolcezza e con la loro morbidezza. E non ne possiamo fare a meno, anche perché con il loro bel colore arancione portano in tavola tanta allegria e con le loro proprietà nutritive ci aiutano ad affrontare le calde giornate estive. Le albicocche sono poi frutti che si possono cucinare in diversi dolci, adatti ad ogni momento della giornata. Scoprite le nostre ricette nella gallery!

Albicocche a colazione

Che ne dite di iniziare la giornata con una Brioche profumata con albicocche e arancia candita oppure con dei biscotti super golosi come i Cookie con albicocca e cioccolato bianco? Potete anche scegliere una torta morbida, nutriente e amica dell’abbronzatura come la Cake di carote e albicocche oppure la Pie di albicocche o, ancora, la Torta “rovesciata” all’albicocca.

Albicocche al miele, panna acida e pistacchi.

A merenda

Per la pausa pomeridiana, invece, cosa c’è di meglio di una crostata? Ve ne proponiamo in tantissime varianti: Crostata con albicocche e crema alle mandorle, Crostata alla marmellata di albicocche, Crostata con farcia alle mandorle e albicocche, Crostata alla ricotta con albicocche, Crostata morbida con albicocche.

A cena

Per un dolce alle albiccocche in una versione più “elegante”, adatta per esempio a una cena estiva, ecco infine la Zuppetta di albicocche con fragole e croccante di sesamo, le Albicocche ripiene, lo Strudel alle albicocche, gli originalissimi Vol au vent alle albicocche, la Sfogliata di albicocche sciroppate, un Gratin o un Clafoutis di albicocche.