namibia,-per-la-prima-volta-la-germania-ammette-di-aver-compiuto-un-genocidio

dalla nostra corrispondente Tonia Mastrobuoni

Il memoriale alle vittime del genocidio in Namibia (afp)

Svolta sui massacri contro le popolazioni degli Herero e dei Namas compiuti durante l’era coloniale. Berlino donerà al Paese africano 1,1 miliardi di euro in aiuti allo sviluppo. Lo storico Zimmerer: “L’idea di cancellare un popolo nasce in Namibia, decenni prima della Germania nazista, quando i generali tedeschi non si accontentarono di sconfiggere i rivoltosi, ma pensarono a come sterminarli”. Qui nascono i primi campi di concentramento, gli antenati di Dachau e Auschwitz