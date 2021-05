Ingredienti

400 g ceci lessati

250 g farina

125 g spinaci

100 g cipolla

100 g maionese

50 g latte

50 g burro

25 g zucchero

10 g lievito di birra fresco

2 uova

semi di cumino

aglio

prezzemolo

limone bio

sedano

brodo vegetale

sale

pepe

Durata: 4 h 40 min Livello: Medio Dosi: 6-8

Per la ricetta dei mini burger di ceci con pane agli spinaci, mondate gli spinaci e scottateli in acqua bollente salata per 15 secondi, poi tuffateli in acqua e ghiaccio; asciugateli e tritateli. Stemperate il lievito nel latte. Sciogliete lo zucchero e 1 cucchiaino di sale in un uovo. Ammorbidite il burro, lavorandolo con le mani.



Impastate la farina con gli spinaci e il latte in cui avete sciolto il lievito; dopo un paio di minuti incorporate l’uovo in cui avete sciolto il sale e lo zucchero; impastate ancora, quindi unite anche il burro e lavorate l’impasto vigorosamente, finché non otterrete un composto omogeneo.



Ponetelo in una ciotola, copritelo e mettetelo a lievitare in frigo per 2 ore. Asciugate bene i ceci con carta da cucina e frullateli con la cipolla tagliata a pezzetti, mezzo spicchio di aglio sbucciato, 2 cucchiaini di semi di cumino, una presa di sale, una macinata di pepe e 2 mestoli di brodo.



Tritate 2 mazzetti di prezzemolo, in modo da ottenere 6-7 cucchiai di trito e mescolatelo ai ceci frullati. Formate dei mini burger da circa 20 g ciascuno con i ceci frullati: dovrete ottenerne una ventina. Infornateli a 200 °C per 10-12 minuti. Infarinate il piano di lavoro e dividete l’impasto agli spinaci in palline di circa 25 g: dovrete ottenerne una ventina. Fatele lievitare ancora per 1 ora. Spennellate la superficie delle palline con un uovo sbattuto, quindi cuocetele in forno a 200 °C per 20-25 minuti, ottenendo dei paninetti. Unite alla maionese la scorza grattugiata di mezzo limone.



Tagliate i paninetti a metà, spalmateli con un cucchiaino di maionese aromatizzata al limone, aggiungete in ognuno un mini burger e qualche foglia di sedano e richiudeteli.