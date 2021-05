marco-carta:-lui-e-il-suo-ragazzo-vogliono-sposarsi-e-avere-un-figlio

Spread the love











Marco Carta lo ha rivelato: dal compagno Sirio vorrebbe un figlio ma i due devono ricorrere all’utero in affitto perché in Italia non sono approvate le adozioni per coppie omosessuali. L’argomento divide l’opinione pubblica. Marco Carta ha parlato per la prima volta a Vanity Fair di alcuni passi importanti della sua vita privata che spera […]

