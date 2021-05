Italian TechSpeak, il podcast – Tutte le puntate della seconda stagione

I protagonisti dell’innovazione in Italia – dallo chef stellato alla giovane fondatrice di una start up di successo – raccontano come piccole e grandi rivoluzioni tech hanno influenzato la loro vita e il lavoro che svolgono. Dalla loro esperienza in diversi settori – tra cui sport, musica e imprenditoria – capiremo come la tecnologia sta cambiando la nostra società e quali scenari sta disegnando per il nostro futuro.