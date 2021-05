isola-dei-famosi,-vera-gemma-delusa-da-ciufoli

Vera Gemma, grande protagonista di questa 15esima edizione dell’Isola dei famosi, è un fiume in piena e non riesce a nascondere la forte delusione per alcuni suoi ex compagni di isola che l’hanno trattata male. In una delle sue ultime interviste nel mirino dell’attrice è finito Roberto Ciufoli che avrebbe giudicato, stando alle parole di Vera, la donna senza alcuna cognizione.

Vera Gemma è una dei naufraghi più controversi ma amati dal pubblico di questa 15esima edizione dell’Isola dei famosi; figlia dell’attore Giuliano Gemma, l’ex naufraga è stata spesso contrastata dai suoi ex compagni di avventura.

Sin dai primi giorni in molti non hanno accettato il suo modo di fare e la sua verve molto irriverente; nonostante Gilles Rocca, Valentina Persia ed altri abbiano avuto tranquillamente il coraggio di affrontare l’attrice, Roberto Ciufoli non ha mai avuto un confronto reale con lei.

Intervistata da Rolling Stones, Vera ha lanciato una freccia contro il comico.

Vera Gemma critica Roberto Ciufoli

Vera Gemma, leader del gruppo delle Amazzoni dell’Isola dei famosi, è molto amata dal pubblico italiano e grazie al reality di Canale 5 è diventata un personaggio televisivo.

Roberto Ciufoli avrebbe criticato Vera, nel corso di una riunione per organizzare i turni davanti il fuoco, dicendole di non valere assolutamente nulla, ovviamente non direttamente.

L’attrice sul comico ha rivelato:

“Non si è mai interessato a me…Mi ha giudicata, con un’affermazione un po’ fortina, senza conoscermi”.

Non solo Ciufoli ma anche Gilles Rocca è tra le persone che più hanno ferito Vera e soprattutto hanno reso la sua permanenza su Playa Esperanza molto difficoltosa:

“Alternava momenti in cui si faceva voler bene, a scatti d’ira improvvisi. Non mi sentivo più a mio agio a stare dove c’era lui”.

Una donna che, nonostante tutto, ha avuto modo di farsi valere e soprattutto amare da chi non la conosceva prima.