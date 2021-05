il-paradiso-delle-signore-6-su-rai-1-a-settembre-2021

Quando arriva Il Paradiso delle Signore 6 stagione? Su Rai 1 a settembre 2021

Ormai è ufficiale. Il Paradiso delle Signore 6 stagione è in arrivo. Dopo la messa in onda del finale della stagione 5 (o Daily 3) quanto dobbiamo aspettare? Non troppo: infatti, è annunciata l’uscita de Il Paradiso delle Signore 6 stagione in diverse occasioni. Tra i primi a svelare quando comincia Il Paradiso delle Signore 6 su Rai 1 sono i protagonisti nella diretta social sulla pagina Facebook di RaiPlay del 27 maggio 2021. A quando, l’appuntamento con i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore? Ormai si sa: è a settembre 2021.

L’informazione è riportata anche dai comunicati diffusi lo stesso giorno dalla Rai e da Aurora Tv che festeggiano anche le 500 puntate del Daily.

Il Paradiso delle Signore 6 cast, attori e personaggi

Alessandro Tersigni ne Il Paradiso Delle Signore interpreta Vittorio Conti, qui in un posato per la stagione 4. Credits: Rai

continua a leggere dopo la pubblicità

A meno che non ci siano colpi di scena ci aspettiamo di rivedere molti attori della stagione 5. Tra l’altro, alcuni di loro sono già sul set il 25 maggio 2021 e i giorni successivi per iniziare i lavori ai nuovi episodi. Ecco chi immaginiamo ci sia anche ne Il Paradiso delle Signore 6 stagione:

Alessandro Fella che è Federico Cattaneo

che è Federico Cattaneo Alessandro Tersigni che è Vittorio Conti

che è Vittorio Conti Andrea Savorelli che è Pietro Conti

che è Pietro Conti Antonella Attili che è Agnese Amato

che è Agnese Amato Caterina Bertone che è Beatrice Conti

che è Beatrice Conti Chiara Russo che è Maria Puglisi (a meno che non sia già partita con Partanna con Rocco)

che è Maria Puglisi (a meno che non sia già partita con Partanna con Rocco) Elisa Cheli che è Paola Galletti

che è Paola Galletti Emanuel Caserio che è Salvatore Amato

che è Salvatore Amato Francesca Carrain che è Anna Rossi

che è Anna Rossi Francesca Del Fa che è Irene Cipriani

che è Irene Cipriani Giancarlo Commare che è Rocco Amato (a meno che non sia già partito con Partanna con Maria)

che è Rocco Amato (a meno che non sia già partito con Partanna con Maria) Giulia Arena che è Ludovica Brancia di Montalto

E ancora:

Giulia Chiaramonte che è Sofia Galbiati

che è Sofia Galbiati Giulia Patrignani che è Serena Conti

che è Serena Conti Grace Ambrose che è Stefania Colombo

che è Stefania Colombo Ilaria Rossi che è Gabriella Rossi (anche se siamo incerti: ha deciso di trasferirsi a Parigi)

che è Gabriella Rossi (anche se siamo incerti: ha deciso di trasferirsi a Parigi) Lara Komar che è Gloria Moreau

che è Gloria Moreau Mariavittoria Cozzella che è Dora Vianello

che è Dora Vianello Nicola Rignanese che è Giuseppe Amato

che è Giuseppe Amato Pietro Genuardi che è Armando Ferraris

che è Armando Ferraris Pietro Masotti che è Marcello Barbieri

che è Marcello Barbieri Roberto Farnesi che è Umberto Guarnieri

che è Umberto Guarnieri Vanessa Gravina che è Adelaide Di Sant’Erasmo

Il Paradiso delle Signore 6 chi potrebbe tornare?

Inoltre, non escludiamo che possano tornare:

Alessandro Cosentini che è Cosimo Bergamini (che ancora non è partito, ma in procinto di farlo)

che è Cosimo Bergamini (che ancora non è partito, ma in procinto di farlo) Gloria Radulescu che è Marta Guarnieri

che è Marta Guarnieri Luca Bastianello che è Dante Romagnoli

Per quanto riguarda le “vecchie amicizie” che menziona Alessandro Tersigni, sempre nella diretta social del 27 maggio 2021, ipotizziamo:

Federica De Benedittis che è Roberta Pellegrino, avvistata sul set il 25 maggio 2021

Quante puntate ha Il Paradiso delle Signore 6 stagione

continua a leggere dopo la pubblicità

È Emanuel Caserio (alias Salvatore Amato) a svelare il numero di puntate della stagione 6 de Il Paradiso delle Signore. Quindi quanti episodi ha Il Paradiso delle Signore 6? Sono 160, come la quarta e la quinta stagione. In occasione della diretta social con gli attori della soap sulla pagina Facebook di RaiPlay il 27 maggio 2021, l’attore mostra trenta copioni. Sono i primi trenta della stagione Daily 4 e specifica che ne mancano altri 130 per avere tutti quelli del sesto ciclo di episodi.