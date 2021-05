Gianni Sperti fuori di sé a Uomini e Donne: ‘Io a Napoli vado perchè …’

Spread the love











Gianni Sperti è una presenza fissa, da oltre vent’anni, del fortunatissimo programma ideato e condotto da Maria De Filippi che va in onda ogni giorno su canale 5 alle 14.30, Uomini e donne.

Gianni Sperti all’interno del programma, ha il ruolo di opinionista accanto a Tina Cipollari e i due formano una bella coppia in scena perché, nonostante siano molto amici fuori il programma, davanti allo schermo quando non hanno la stessa idea, lo dicono senza alcun timore.

Sono, infatti, due persone estremamente schiette e sincere che dicono sempre ciò che pensano. Gianni Sperti è, inoltre, legatissimo a Maria De Filippi alla quale è grato di avergli dato un’opportunità lavorativa all’interno del programma, che va avanti da tantissimi anni. Gianni Sperti e il rapporto che ha con i partecipanti al programma

All’interno del programma, Gianni Sperti, di solito, è amato dai cavalieri e dalle dame ma, qualche volta, c’è anche qualcuno con cui non va proprio daccordo. Nel passato è stato Giorgio Manetti che pare abbia lasciato il programma proprio perché stufo dei continui attacchi da parte di Gianni Sperti e, attualmente è Armando Incarnato con il quale, proprio ieri si è arrabbiato così tanto da andare giù molto pesante. Vediamo cosa è accaduto.

Gianni Sperti fuori di sé contro Armando Incarnato “Sei il peggio”

Ieri, durante la puntata di Uomini e donne, Gianni Sperti ha perso la pazienza, cosa che accade spesso con Armando Incarnato ma nella puntata andata in onda ieri abbiamo visto un Gianni Sperti davvero furioso forse come non lo avevamo mai visto prima.

Dopo uno scambio di battute abbastanza acceso dove Armando Incarnato accusava Gianni di andare a Napoli per prendere informazioni su di lui e Sperti giurava alla De Filippi che non era assolutamente vero e che a Napoli lui va perchè lì ha il suo personal trainer oltre che tanti amici, ad un certo punto Sperti, fuori di sé ha detto ad Armando Incarnato: “Sei la peggior persona che abbia mai conosciuto qui. Spaventoso! Fai paura”.

E poi, ancora: “Non me ne frega nulla della tua stima. Io prendo informazioni su di te, Armando Incarnato? Ho il mio personal trainer e i miei amici a Napoli!” e Armando ha controbattuto: “Dandomi contro mi hai dato ragione” e Gianni Sperti: “Convinzione tua”.

Certamente questa non sarà l’ultima volta che i due discutono così animatamente ma c’è da dire che ieri Gianni Sperti è andato giù molto pesante.

