from-the-moon,-il-primo-numero-del-podcast-a-cura-di-triennale-milano.

Triennale Milano presenta il primo episodio della serie podcast From the Moon, dedicata ai temi della 23ª Esposizione Internazionale

Blue and Green Planet



Con Stefano Boeri, Ersilia Vaudo, Paola Antonelli, Formafantasma, Andrés Jaque, Legacy Russell

Disponibile da giovedì 27 maggio sul Magazine di Triennale, su Apple Podcast, TuneIn, Spotify e Stitcher

Il primo episodio del podcast From the Moon intitolato Blue and Green Planet analizza lo stato dell’ambiente in cui viviamo, quello naturale e quello artificiale. Si può ancora parlare di Antropocene? Qual è la situazione culturale del nostro pianeta vista dalla Luna? Qual può essere il ruolo della cultura nel post pandemia? Sono solo alcune delle domande che vengono affrontate in questo episodio.

David Plaisant, host del podcast From the Moon, dialoga con Stefano Boeri, architetto e Presidente di Triennale Milano; Ersilia Vaudo, astrofisica, Chief Diversity Officer all’Agenzia Spaziale Europea (ESA), curatrice della 23ª Esposizione Internazionale; Paola Antonelli, Senior Curator del Dipartimento di Architettura e Design e Direttrice del Dipartimento Ricerca e Sviluppo del Museum of Modern Art, New York; i designer Formafantasma (Andrea Trimarchi e Simone Farresin); Andrés Jaque, architetto, scrittore e curatore; Legacy Russell, curatrice, scrittrice e artista.

“La gente continua a pensare che il design siano solo sedie carine, auto veloci o poster. No, il design è quel tipo di informazione che ti permette di avere un’idea di cosa fare nel pieno di una pandemia”.



Paola Antonelli

“Dalla Luna vediamo le crepe della modernità; una serie di persone, di istituzioni, di processi e soggetti non umani stanno crescendo tra queste crepe…”.



Andés Jaque

“La responsabilità di un curatore è pensare a un modo per non alienare il pubblico dalla sua stessa storia”.



Legacy Russell

From the Moon



Il podcast From the Moon vuole avvicinare il pubblico ai temi della 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries, a cura di Ersilia Vaudo.

Realizzato dal giornalista David Plaisant, il podcast si articola in sette episodi in lingua inglese nei quali personalità di primo piano del mondo della cultura e della scienza dialogano su alcuni temi chiave del nostro presente.

From the Moon racconta il pianeta Terra da una prospettiva inusuale, immaginando che lo studio da cui viene trasmesso il podcast si trovi sulla Luna. Vista dalla Luna la Terra sembra essere una sfera serena, composta da vorticose nuvole blu, verdi e bianche. Dalla prospettiva della Luna è possibile fare un passo indietro e guardare lo stato del nostro pianeta: dalle distruzioni provocate dal cambiamento climatico ai conflitti e alle crisi che stanno colpendo la popolazione mondiale.

Riunendo i campi del design, dell’innovazione, della scienza, dell’arte, della filosofia e molte altre discipline, From the Moon intende riflettere sullo stato del pianeta, toccando tematiche ed esperienze diverse che si intrecciano con quelle di Unknown Unknowns, offrendo nuovi spunti di riflessione e approcci critici.

Da giovedì 27 maggio, ogni due settimane verrà pubblicato un episodio sul Magazine online di Triennale Milano (triennale.org/magazine) e sulle piattaforme Apple Podcast, TuneIn, Spotify e Stitcher.

