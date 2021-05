Il filetto di salmone brasato a bassa temperatura è un secondo piatto fresco, in cui il grasso (che pur se è buono è tanto) del salmone viene alleggerito dall’arancia e dalla senape. La ricetta è pensata per essere fatta in una pentola elettrica per la cottura lenta a bassa temperatura, ma se non ce l’aveste potete ottenere un risultato simile con una pentola a pressione, anche se i tempi di cottura varieranno, e verranno dimezzati o più. L’alternativa semplice è quella di cuocerlo in una pentola sul fuoco dolce, con un coperchio, controllando di tanto in tanto come va.

È chiaro che i tempi di cottura non dipendono solo dalla pentola usata ma anche dallo spessore del filetto, il nostro consiglio è di farvi dare dal pescivendolo, se possibile, i tranci più vicini alla pancia, che in genere sono quelli più spessi ma anche più grassi e succulenti.

Il vantaggio di questa cottura è che non aggiunge grassi.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti



Tempo di cottura: 30 minuti



Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per il salmone:

500 g Salmone

1 Arancia

1 Limone

q.b. Sale

q.b. Pepe

1 cucchiaio Seme Di Senape

1 mazzetto Finocchietto selvatico

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Per il dip alla senape:

1 cucchiaio Senape di Digione

2 cucchiai Panna acida

2 cucchiai Maionese

1 Limone

Preparazione:

Per preparare la ricetta del filetto di salmone brasato a bassa temperatura, tagliate in fette sottili gli agrumi e disponeteli sul fondo della pentola.

Adagiate sopra il filetto di salmone, con parte della pelle rivolta verso il basso, condite con sale, pepe, i semi di senape e qualche rametto di finocchietto selvatico.

Mettete il coperchio ed avviate la pentola elettrica impostando la modalità di maggior calore, e lasciate cuocere per 25-30 minuti.

Trascorso questo tempo spegnete la pentola e lasciate il filetto di salmone per 10 minuti.

Preparate il dip alla senape: in una ciotola unite tutti gli ingredienti e irrorateli con il succo di mezzo limone, a piacere aggiungete qualche rametto di finocchietto selvatico ed i semi di senape.

Servite il salmone con gli agrumi, un filo d’olio extravergine ed accompagnatelo con il dip alla senape.