eleonora-daniele-e-il-battesimo-della-piccola-carlotta,-ho-pianto-quando-ho-visto-il-regalo-che-mara-venier-le-ha-fatto

Spread the love











Eleonora Daniele è una delle conduttrici più importanti di casa Rai. Da diverso tempo è al timone di un programma piuttosto importante ed interessante ovvero Storie italiane che va in onda su Rai 1. Come tutti ricorderete, soltanto un anno fa Eleonora è diventata mamma di una bellissima bambina di nome Carlotta.

Eleonora Daniele, a Storie italiane l’annuncio della gravidanza

È stato proprio in diretta TV che oltre un anno fa la conduttrice ha annunciato a tutti i suoi telespettatori di essere in attesa di una bambina, in una delle puntate del suo programma. È stato anche in diretta TV e più esattamente durante una sua intervista rilasciata nel salotto di Mara Venier che Eleonora ha chiesto proprio a quest’ultima se le facesse piacere essere la madrina della sua bambina. Ricorderete come in quell’occasione Mara sia stata molto felice, ma soprattutto tanto emozionata di rivestire questo ruolo così importante.

Il battesimo della piccola Carlotta, l’emozione per la famiglia e per Mara Venier

Lo scorso sabato 22 maggio quindi, in occasione del primo compleanno di Carlotta, la bambina ha ricevuto anche il battesimo. Si è trattato di una cerimonia piuttosto intima che si è celebrata a Roma con pochi familiari e qualche amico. Ovviamente non è mancata la madrina della piccola Carlotta ovvero Mara Venier. È stata una giornata davvero speciale per tutti non soltanto per Eleonora e per la sua famiglia, ma anche per la stessa conduttrice Mara Venier. A raccontare la giornata piuttosto speciale è stata proprio le, la conduttrice di Storie italiane al settimanale Oggi. “Carlotta l’ho proprio scelta: è una bimba che seleziona molto, non va in braccio a tutti. Con Mara c’è stato un feeling immediato, le è subito saltata al collo”. Questo nello specifico quanto raccontato da Eleonora Daniele.

Il regalo ricevuto in dono dalla madrina

Mara Venier è stata ovviamente presente alla cerimonia in qualità di madrina, accompagnata dal marito Nicola Carraro. “Sembrava proprio di famiglia. Si è sentita a casa, si è sentita una di noi”. Questo è ancora le parole di Eleonora la quale ha anche parlato del regalo ricevuto da Mara Venier. Si tratterebbe di una bellissima Caterina con un angioletto e con dietro delle parole davvero bellissime. “A Carlotta, il ricordo di zia Mara”, queste le parole scelte dalla conduttrice per la sua figlioccia. Eleonora nel raccontare ciò sembra che si sia piuttosto commossa ed abbia anche riferito di esserlo stata per tutta l’intera giornata di sabato. La cosa incredibile è che questa catenina è proprio uguale a quella che la conduttrice ha ricevuto per il suo battesimo regalata proprio dai suoi padrini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...