È online “Let’s Movie”, la piattaforma di realtà virtuale per scoprire i set più famosi della Campania

“Let’s Movie” è l’innovativa piattaforma di promozione turistica alla scoperta di set, location e storie dei film e delle fiction di maggiore successo girati in Campania per un’originale esperienza in realtà virtuale e aumentata. Un progetto della Regione Campania per rivivere le emozioni dei set più famosi con il supporto della Film Commission Regione Campania.

Con l’applicazione web letsmovie.fcrc.it sviluppata in integrazione al portale Cultura Campania, l’Ecosistema digitale della Cultura della Regione Campania raggiungibile al link cultura.regione.campania.it anche attraverso il sito istituzionale, il visitatore potrà esplorare i luoghi delle riprese attraverso movie tour, trailer interattivi accompagnati da schede informative, e contenuti inediti. Questo “viaggio” nei luoghi della Cultura dell’Ecosistema digitale regionale consente di far rivivere le atmosfere e le emozioni de “Il Commissario Ricciardi” e la Campania degli anni ’30; “L’amica geniale” con il Rione Luzzatti, le piazze e le strade di Napoli; “Mare fuori” con il Porto e i quartieri del centro storico partenopeo; e ancora, riuniti in un unico tour dal titolo “Napoli Movie Experience”, troviamo “Mina Settembre” con i vicoli e gli antichi palazzi; “Vivi e lascia vivere” con il lungomare e il Parco Virgiliano; i film “7 ore per farti innamorare” di Giampaolo Morelli e “Sono solo fantasmi” di Christian De Sica.

Fruibile da computer e da smartphone o scaricando la applicazione dal sito, “Let’s Movie” offre all’utente coinvolgenti percorsi immersivi e crossmediali grazie ai movie tour virtuali ricostruiti in rotoscope (tecnica di animazione) e arricchiti da tags che rimandano a schede di approfondimento e curiosità sui set, e ancora trailer interattivi, per ‘giocare’ con i personaggi e le colonne sonore, contenuti inediti di backstage, clip e foto. “Let’s Movie” è una vera e propria ‘guida turistica’ per chi vorrà recarsi fisicamente sui siti interessati e lasciarsi accompagnare dall’opera preferita tra vie, piazze, ambienti ed edifici storici di Napoli e della Campania.

Le produzioni inserite, in continuo aggiornamento, hanno saputo raccontare al meglio la Campania e il suo immaginario e sono state selezionate anche in base al grande appeal esercitato sul pubblico e quindi anche sui potenziali cineturisti a cui “Let’s Movie” si rivolge. La Fondazione regionale FCRC, presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma, ha lavorato al progetto, realizzato nell’ambito del POC “Potenziamento dell’azione di promozione turistica e valorizzazione dell’immagine della Campania attraverso le produzioni audiovisive”, prima attraverso l’acquisizione di contenuti e licenze per l’utilizzo dei materiali e, in secondo luogo con la realizzazione di esperienze ad hoc per la piattaforma.

“Let’s Movie” è un gioco di parole che unisce l’espressione inglese “Let’s move” (muoviamoci) con “movie” (film), creando una esortazione a muoversi in Campania e visitare il territorio con l’originale guida di film e serie tv e dei loro personaggi.

La piattaforma Let’s Movie è a cura della Media&Tech company campana Emoticron che sviluppa la tecnologia per esperienze interattive Phlay con diversi designer, creativi e sviluppatori 4.0.

«La full immersion garantita dalla piattaforma “Let’s Movie” – sottolinea Rosanna Romano, direttore generale per le Politiche culturali e il Turismo della Regione Campania – grazie all’integrazione con il portale “Cultura Campania” ha un valore molteplice. È uno strumento operativo affascinante e accattivante per i turisti, ma anche per coloro che risiedono nella nostra regione. Inoltre sostiene e accelera l’azione strategica messa in campo per il potenziamento della promozione turistica e si accompagna, infine, alla valorizzazione dell’immagine territoriale incentivata dalle produzioni audiovisive, che si sono realizzate grazie al sostegno finanziario della Regione».

«Let’s Movie nasce dalla particolare attenzione che abbiamo rivolto quest’anno alla promozione cine-turistica della Campania – spiega Maurizio Gemma, direttore della FCRC. Con l’impiego di risorse dedicate della Regione Campania abbiamo pensato di utilizzare in maniera coinvolgente le produzioni di successo del territorio. Siamo stati riconosciuti dalla direzione regionale soggetti attuatori di due progetti, “Promozione turistica” e “Grandi attrattori”, con l’obiettivo di promuovere, attraverso grandi opere audiovisive, l’offerta turistica regionale, rivolgendoci a un vasto pubblico anche internazionale, sfruttando al meglio il rapporto fra un grande evento audiovisivo e il nostro territorio».

Virtual movie tour e Interactive Trailer “Il Commissario Ricciardi”. Il movie tour condurrà l’utente attraverso la suggestiva Campania degli anni ’30 e ogni tappa sarà integrata con le clip della serie, così che il cineturista possa vedere in tempo reale la ricostruzione scenografica e la trasformazione che i luoghi reali hanno subito per tornare agli anni di ambientazione del racconto. L’Interactive Trailer consentirà invece di scoprire “Il Commissario Ricciardi” “giocando” con i luoghi della serie.

Interactive Trailer “Mare Fuori”: il trailer interattivo è una esperienza di gioco, attraverso la quale l’utente può:



scegliere la musica tra quelle disponibili originali della colonna sonora;



scegliere il personaggio con cui “giocare”;



creare il proprio trailer personalizzato a tempo di musica.



Attraverso il gioco, l’utente approfondisce i luoghi della serie: in ogni scena, infatti, un tag segnala dove è stata girata la scena e cliccando sul tag si raggiunge una scheda con foto e descrizione del luogo.

Virtual movie tour “L’Amica Geniale” (stagione 1 e 2): si tratta di un percorso attraverso i luoghi delle prime due stagioni. Le tappe del movie tour saranno integrate con le clip delle scene: l’utente avrà la possibilità di raggiungere – sia virtualmente che fisicamente con mappa alla mano – i luoghi della serie e in ogni luogo potrà azionare e visionare in tempo reale le scene ivi realizzate. Il movie tour sarà inoltre integrato con foto di scena, clip video e contenuti inediti di backstage.

Virtual movie tour “Napoli Movie Experience”: un viaggio attraverso i luoghi di “Mina Settembre”, “7 ore per farti innamorare”, “Sono solo fantasmi” e “Vivi e lascia vivere”, che mostra la doppia personalità della città di Napoli, mescolando i suoi lati più “urban” e contemporanei (Centro Direzionale, Stazione Centrale, Porto di Napoli), con i siti storici (Galleria Umberto I, Biblioteca dei Girolamini). Il movie tour sarà integrato con le clip realizzate nei luoghi della città, oltre che con foto di scena e inediti video di backstage.

© Riproduzione riservata