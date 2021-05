Come finisce Il Segreto?

Come finisce Il Segreto su Canale 5? È fissato per venerdì 28 maggio l’ultimo imperdibile appuntamento con la soap iberica più seguita di sempre e diventato un caso studiato da docenti universitari, sociologi e professionisti dei media.

In onda in Italia per la prima volta dal 10 giugno 2013, il pubblico di Canale 5 si prepara a dire addio alla telenovela spagnola ideata da Aurora Guerra, in onda nel corso di 12 stagioni dal febbraio 2013 al 20 maggio 2020 per un totale di 2324 episodi.

Ancora oggi, al titolo sono fedeli più di 2.000.000 di spettatori, in un viaggio durato nove anni e 2.320 episodi.

Si conclude quindi un pezzo di storia nel panorama delle più longeve soap opera di sempre. Ma che ne sarà di Francisca Montenegro (Maria Bouzas), di Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) e tutti gli altri personaggi dell’ultima stagione de El Secreto de Puente Viejo?

Con un finale inaspettato, e per alcuni anche frettoloso, continua a leggere l’articolo per scoprire come finisce Il Segreto!

Il segreto finale, trama ultima puntata

Il Bacio Tra Adolfo E Marta Ne Il Segreto, Credits Atresmedia Corporacion De Medios De Comunicacion S.a.

[ATTENZIONE SPOILER: non continuare la lettura se non vuoi sapere come finisce Il Segreto su Canale 5!]

Marta e Adolfo

Cosa succede ne il finale de Il Segreto? In arrivo amare sorprese e anche qualche lieto fine nell’ultima puntata della soap iberica di Antena 3. Tra questi la soluzione del triangolo amoroso tra Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja) e le sorelle Marta (Laura Minguell) e Rosa Solozabal (Sara Sanz).

Quest’ultima infatti, dopo aver provato a far ricadere la morte di Ramon (Pablo Gomez-Pando) sul marito, fa emergere del tutto la sua follia, finendo così per ammettere di aver sposato Adolfo con l’inganno della sua finta gravidanza.

Rosa e Donna Begoña

Rosa e Marta ne Il Segreto soap opera, Credits Credits Atresmedia Corporacion De Medios De Comunicacion S.a.

Emerge di conseguenza anche la follia non ancora risolta di dona Begoña (Blanca Oteyza), dinanzi alla quale Ignacio non vede altra scelta se non rinchiudere entrambe le donne in un sanatorio. Prima però non mancano improvvisi momenti di tensione, come quando Rosa minaccia di uccidere la sorella minore Carolina (Berta Castañè) puntandole un coltello alla gola.

Nel frattempo, Marta e Adolfo riescono finalmente a fuggire insieme accompagnati però dalle minacce di Rosa che promette, prima o poi, di tornare a cercarli.

Scopriamo in seguito che Onesimo (Josè Gabriel Campos) finalmente sposa Antoñita (Lucia Caraballo), mentre Emilia (Sandra Cervera) confessa a Marcela (Paula Ballesteros) la sua malattia terminale, motivo che l’ha spinta a tornare a Puente Viejo per morire senza informare Alfonso (Fernando Coronado), Gonzalo (Jordi Coll) e Maria (Loreto Mauleòn), né tanto meno Matias (Ivan Montes) e Raimundo (Ramon Ibarra).

Isabel e Ignacio

Isabel e don Ignacio ne Il Segreto Credits Mediaset

Nell’epilogo de Il Segreto incontriamo anche Isabel (Silvia Marsò) che, ingannata dall’ex spasimante Jean Pierre, il vero assassino del marito Simon e del capomastro Iñigo (Toni Salgado), decide di chiedere perdono a Ignacio per gli scontri degli ultimi anni. I due allora si riavvicinano con l’idea e la speranza di poter stare insieme, magari, un giorno.

Il Segreto Francisca Montenegro muore?

Cosa succede invece a Francisca Montenegro a (Maria Bouzas) e Raimundo (Ramon Ibarra)? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima parlare di un altro dei protagonisti dell’episodio finale della soap.

Si tratta di Don Filiberto (Andrés Suárez) che, sentendosi in colpa per le terribili azioni dopo essersi unito alla setta degli Arcangeli, decide di far esplodere il paese di Puente Viejo.

Raimundo muore sul colpo, mentre Donna Francisca sopravvive ancora per qualche istante diventando così la guida nel finale de Il Segreto. Sentiamo infatti la sua voce ripercorrere tutto ciò che è successo nella soap dall’inizio alla fine, arrivando così a svelare il segreto che da anni si cela in fondo a questa storia. Il vero segreto di Puente Viejo consiste nel grande amore tra lei e Raimundo, nient’altro.

Vediamo così che con il loro amore eterno, Francisca e Raimundo si trasformano in fantasmi pronti a infestare la villa di famiglia dove un tempo hanno vissuto felici e innamorati.