Come finisce Buongiorno, mamma?

Come finisce Buongiorno, mamma su Canale 5? Si conclude giovedì 27 maggio con la sesta e ultima puntata l’appassionante storia della famiglia Borghi.

Liberamente tratta da una storia vera, la serie diretta da Giulio Manfredonia e Matteo Madelli termina con grandi e inaspettati colpi di scena!

Continua a leggere l’articolo per scoprire come finisce Buongiorno, mamma con Raoul Bova!

Buongiorno mamma trama ultima puntata

Raoul Bova (Guido) e Maria Chiara Giannetta (Anna) In Buongiorno Mamma Credits: Mediaset

[ATTENZIONE SPOILER: non continuare la lettura se non vuoi sapere come finisce la prima stagione di Buongiorno, mamma!]

La sesta e ultima puntata di Buongiorno, mamma si apre su una questione a lungo rimasta in sospeso: la morte di Maurizia. Vediamo quindi il vicequestore Colaprico (Domenico Diele) chiedere ad Agata (Beatrice Arnera) di trovare il movente che avrebbe portato Guido (Roaul Bova) ad uccidere Maurizia (Stella Egitto) tempo prima.

Intanto i figli di Guido sono ancora scossi per la notizia che il loro papà frequenti la collega Miriam (Serena Autieri). Come se non bastasse, a creare nuove tensioni nel protagonista è una testimonianza inaspettata che sembrerebbe incastrarlo definitivamente.

Una vecchia amica di Maurizia, Gioia Giraldi, si reca infatti da Colaprico per riferirgli di aver sentito Borghi minacciare Maurizia e di essere poi scappato da quel casale in fiamme. Il vicequestore non ha più dubbi, e procede subito con l’arresto di Guido.

I suoi figli sono sconvolti, ma a peggiorare le cose sono i loro compagni di classe che cominciano a prenderli di mira sia per la gravidanza di Sole (Ginevra Francesconi), che per la notizia dell’incarcerazione di suo padre. Ad intervenire è Miriam che, dopo un’azzuffata tra Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli) e un compagno, lo allontana insieme Sole e Federico, che ha tentato di difenderli.

Così, mentre Miriam accompagna Jacopo in infermeria, Sole e Federico (Federico Cesari) rimangono da soli scambiandosi un improvviso e inaspettato bacio.

Intanto Agata continua con le sue indagini su Sole, facendo una scoperta davvero inaspettata.

Di chi è figlia Sole in Buongiorno mamma?

Agata scopre che il padre di Guido aveva fatto in modo di ottenere un certificato di nascita falso per Sole: la ragazza non è davvero figlia di Anna (Maria Chiara Giannetta) e Guido.

La ragazza si dirige quindi direttamente da Borghi per conoscere una volta e per tutte la verità a lungo nascosta. Così l’uomo le svela che non solo sua sorella non è morta, ma è proprio Sole.

Guido le spiega infatti che la vera Sole, figlia sua e di Anna, morì durante il parto. Nel frattempo Maurizia, all’ottavo mese di gravidanza, si trovava in condizione davvero pessime per via delle droghe.

La figlia che quindi Maurizia dà alla luce di nascosto in casa loro è proprio la giovane Sole, bambina che in seguito Anna decide di prendere all’insaputa della sua amica dopo averla trovata drogata insieme alla piccola in lacrime.

In seguito, quando Guido si reca da Maurizia per scoprire la sua reazione alla notizia falsa che la bambina fosse morta, trova il casale della ragazza già in fiamme e corre via da lì.

Dopo aver scoperto la verità sulla morte di sua madre e sulla piccola Sole, sua sorella, Agata ha ancora un’ultima domanda alla quale rispondere. Chi è il vero padre di Sole? A chiarire questo interrogativo è un indizio fondamentale, ovvero il ritrovamento della bambolina della sorella nello studio di Colaprico.

La giovane infermiera intuisce quindi che la madre aveva una relazione con il vicequestore: lui è il padre di Sole. Ma non è tutto, perché Colaprico si trovava anche al casolare di Maurizia prima dell’incendio.

Più tardi, messo alle strette, Vincenzo ammette di aver incontrato Maurizia prima dell’incendio. Agata convince poi Gioia a ritrattare in modo che Guido venga rilasciato e possa tornare a casa. La ragazza scopre inoltre che i soldi che Anna aveva ritirato dal fondo della famiglia li aveva dati a Maurizia per avere Sole, soldi che l’amica aveva poi spesi tutti in droga.

Buongiorno mamma si veglierà Anna?

Lieto fine quindi per Guido che è subito scarcerato grazie all’aiuto di Agata. L’uomo può finalmente tornare in casa dai propri figli per ricominciare a sostenerli in tutte le loro scelte.

Francesca (Elena Funari) decide intanto di lasciare Piggi (Niccolò Ferrero) per il suo amico Armando (Erasmo Genzini) prima del matrimonio, mentre Jacopo accetta di andare in Norvegia insieme a Greta (Rausy Giangarè).

Sole, invece, decide di prendere le distanze sia da Greg (Giovanni Nasta) che da Federico per prepararsi in tranquillità a diventare mamma. Ad aiutarla durante la gravidanza ci sarà Agata, che decide di rimanere in casa Borghi anche per continuare a prendersi cura di Anna.

Sappiamo infatti che la donna non si risveglierà dal coma. Nonostante ciò, Guido rinnoverà i suoi voti con la moglie. Dunque tutto sembrerebbe concludersi nel migliore dei modi, a meno fino a quando un improvviso flashback ci suggerisce un nuovo sconvolgente colpo di scena!

Sette anni prima bussano alla porta di casa Borghi, Anna va ad aprire la porta ritrovandosi di fronte proprio lei, Maurizia, evidentemente sopravvissuta all’incendio. Dopo quello shock, Anna entra in coma per sempre.