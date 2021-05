borgo-san-dalmazzo:-ufficiale,-cinelandia-riapre-il-4-giugno

Una buona notizia per tutti i cinefili e non solo arriva da Cinelandia Spa: venerdì 4 giugno riaprirà, dopo il lungo stop dovuto alle chiusure per l’emergenza Covid, il multisala Cinelandia di Borgo San Dalmazzo.

Contemporaneamente, riapriranno le sale piemontesi della catena anche ad Asti e Verbania (oltre ad Aosta, Arosio, Como e Gallarate). Ancora non definita invece la ripartenza per Cinelandia Fiamma (Cinema Fiamma) a Cuneo, che dovrebbe comunque riaprire a fine agosto.