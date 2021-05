10-vini-da-abbinare-all’hamburger

Vanno molto bene i vini leggeri o, al massimo, di medio corpo, che non coprano troppo il sapore della carne e che vadano d’accordo con la dolcezza del pane e delle salse. Ma sono interessanti anche gli spumanti o i vini frizzanti, capaci di ripulire la bocca dall’untuosità delle salse e del formaggio. Abbiamo cercato i più adatti, dal nord al sud dell’Italia, trovando i migliori compagni sia in vini molto celebri, come il Lambrusco o il Chianti, sia in alcune chicche tutte da scoprire.

Ecco le nostre scelte

Franciacorta Annamaria Clementi Rosé 2011 – Ca’ del Bosco cadelbosco.com

E chi l’ha detto che un buon hamburger non possa diventare una cena gourmet da ricordare a lungo? Provate ad abbinarlo a questa bollicina rosé, una delle più esclusive prodotte in Italia. La sua elegante effervescenza aiuterà a rinfrescare il palato tra un boccone e l’altro e la struttura del pinot nero accompagnerà perfettamente la carne di manzo. 170 euro.

Cerasuolo d’Abruzzo Villa Gemma 2020 Masciarelli masciarelli.it

Un rosato di grande struttura da una delle regioni d’Italia più vocate per la produzione di questi vini. Ha intensi profumi di melagrana, amarene e petali di rose e un gusto intenso, fresco ed equilibrato. 12 euro.

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vigneto Cialdini 2020 – Cleto Chiarli chiarli.it

Il Lambrusco è un vino rosso frizzante prodotto in Emilia Romagna, una delle regioni più gioiose d’Italia. Il carattere dei suoi abitanti si ritrova anche nel bicchiere: spumeggiante, goloso, con un sapore che ricorda i frutti rossi, è perfetto per stemperare l’untuosità dell’hamburger. 9 euro.

Il Borro 2017 Il Borro ilborrowines.it

Un rosso pieno e concentrato, fatto con i vitigni internazionali merlot, cabernet sauvignon e syrah, che restituiscono qui tutta l’essenza della Toscana. L’affinamento in barrique dona morbidezza e grande eleganza. Buono subito, è meglio ancora con qualche anno di riposo in bottiglia. 45 euro.

Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2017 Tommasi tommasiwine.it

Questo rosso del Veneto è il “fratello minore” dell’Amarone: viene prodotto con le stesse uve (corvina, rondinella e corvinone) e “ripassato” sulle vinacce dell’Amarone, come dice il suo nome. Ha deliziosi sentori di ciliegia matura e spezie, come il pepe; è perfetto per dare un tocco di sapore in più all’hamburger classico. 15 euro.

Barbera d’Alba 2019 Cordero di Montezemolo corderodimontezemolo.com

La Barbera è uno dei vini più tipici e famosi del Piemonte. Ha corpo medio e una deliziosa acidità che le permette di accompagnare al meglio i piatti di carne, soprattutto quelli ricchi di sapore come l’hamburger. 13 euro.

Primitivo di Manduria Lirica 2017 Cantina Produttori di Manduria produttorivinimanduria.it

Dal Sud Italia, un vino corposo e morbido, dal gusto avvolgente. Sembra fatto apposta per andare d’accordo con la carne di manzo condita con il ketchup. 9 euro.

Chianti Rufina 2019 Fattoria Selvapiana selvapiana.it

Uno degli abbinamenti più classici, perché in Toscana questo celebre rosso si accompagna sempre alla carne alla griglia. Sceglietene uno fresco, come quelli prodotti nella sottozona della Rufina, che andrà benissimo anche con le salse. 11 euro.

Pomino Pinot Nero 2018 Frescobaldi frescobaldi.com

Fruttato, floreale, fresco ed equilibrato. Sono le caratteristiche di questo Pinot Nero toscano, che unisce magistralmente freschezza e sapidità con il calore dell’alcol. Di medio corpo, è intrigante nei suoi profumi di piccoli frutti, spezie dolci e note tostate. 15,50 euro.

Fresco di Masi 2020 Masi masi.it

È un mix di corvina e merlot con una bassa gradazione alcolica, pensato apposta per una beva gioiosa e con abbinamenti pop. Succoso, fresco, con profumi di ciliegia e fiori, è il perfetto compagno anche per gli hamburger mangiati a pranzo o a merenda. 12 euro.