zona-bianca,-niente-coprifuoco-e-obbligo-di-mascherina:-tutte-le-regole

A giugno diverse regioni entrereanno in zona bianca. Non ci sarà coprifuoco ma bisognerà indossare la mascherina: le regole da seguire.

Le regole da seguire nella zona con minori restrizioni (Getty Images)

Il mese di giugno sarà sotto il segno della zona bianca, ossia quella con meno regole da seguire per limitare il contagio Covid. Il governo in queste settimane sta lavorando per riaprire nel massimo della sicurezza e così si procederà con la rimozione del coprifuoco, ma resterà l’obbligo di mascherina e di distanziamento sociale. Verranno quindi anticipate le riaperture come previsto nell’accordo tra ministero della Salute e Regioni.

A parlare sull’incontro ci ha pensato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che si è detto soddisfatto sull’intesa tra le due parti. All’incontro hanno partecipato anche Massimiliano Fedriga (presidente della Conferenza delle Regioni), Gianni Rezza (direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute) e Silvio Brusaferro (presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. Le linee guida saranno poi messe in una prossima ordinanza del ministro. Andiamo quindi a vedere quali saranno le novità della zona bianca.

Zona bianca ‘rafforzata’, le regioni che ne faranno parte: cosa cambierà

Cosa cambia con la nuova zona per limitare il contagio (Foto: Getty Images)

L’Italia sta pensando ad una zona bianca rafforzata con diverse regole da seguire. Come anticipato cadrà il coprifuoco ma resterà l’obbligo di mascherina e distanziamento sociale. Stando ai dati odierni ad entrare nella nuova zona saranno diverse regioni tra cui: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto. Tutte queste regioni adotteranno la zona bianca entro il 7 giugno.

Con il miglioramento della curva pandemica, c’è la possibilità che tutta l’Italia entri in zona bianca ‘rafforzata’. A frenare ogni entusiasmo, però, ci ha pensato Fabrizio Pregliasco. Il virologo, durante un intervento ad ‘Agorà‘ su Rai 3, ha ricordato che la situazione va monitorata attentamente, andando quindi a riaprire con attenzione e gradualità. Inoltre Pregliasco ha ricordato che la zona bianca rafforzata può essere una buona idea anche in vista del calo dei nuovi casi e degli ingressi in terapie intensive e decessi. Giugno quindi dovrebbe essere il mese decisivo, con l’Italia pronta a riabbracciare una sorta di ‘normalità’.