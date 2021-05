unicredit-sponsorizza-la-stazione-bikemi-di-milano-lampugnano.

È stata inaugurata oggi la postazione bike sharing BikeMi di Lampugnano, sponsorizzata UniCredit.

BikeMi, il bike sharing del Comune di Milano è un sistema facile, pratico ed ecologico da utilizzare per gli spostamenti in città, che aiuta a migliorare la qualità dell’ambiente e il benessere fisico. Il parco bici a disposizione della stazione di Lampugnano è composto, al momento, da 20 biciclette, tra cui 7 ebike e 13 a pedalata assistita, attive 365 giorni l’anno, dalle 6:00 alle 24:00.

“Siamo molto soddisfatti di aver sponsorizzato la postazione bike sharing BikeMi di Milano Lampugnano, posizionata negli spazi antistanti gli stabili UniCredit – afferma Salvatore Greco, Head of Group Real Estate di UniCredit – il progetto BikeMi è punto di riferimento fondamentale per la mobilità green e per la città di Milano e si inquadra perfettamente con i progetti di mobility management avviate nell’ambito delle iniziative di sostenibilità promosse dalla banca”.

La rete bikeMi, gestita in esclusiva da Clear Channel Italia, è costituita complessivamente da 322 stazioni con una flotta di 4.280 bici a pedalata muscolare e 1.150 a pedalata assistita di cui 150 dotate di seggiolino per bambini.