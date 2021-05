una-vita,-anticipazioni-oggi-27-maggio:-bellita-va-in-crisi-per-il-tradimento-di-margarita

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 27 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Bellita viene a sapere tutta la verità del suo avvelenamento e l’inganno da parte di Margarita, che credeva una sua cara amica. La donna accusa un forte stress emotivo e fisico.

Il debutto artistico di Cinta riceve critiche molto positive sui giornali.

Mendez riferisce a José che Margarita e Alfonso Carchano sono stati arrestati entrambi. La donna ha confessato il tentativo di avvelenamento e la coppia è in attesa della sentenza.

Bellita sente la voce del commissario dalla sua camera e chiede spiegazioni a José.

Davanti alle sue insistenze José cede e confessa alla moglie la verità su Margarita, provocandole un forte stress emotivo e fisico.

Liberto teme che i quadri di Maite possano destare scalpore all’inaugurazione della galleria, ma alla fine non si pente del suo accordo con la pittrice. L’uomo, però, fa in modo che Rosina non veda nulla.

Maite dice a Liberto che sta lavorando a un nuovo quadro (che ritrae Camino) per la mostra. La donna e Camino cercano di prendere tempo per trovare il modo di stare insieme definitivamente.

La Pasamar junior riceve una scatola contenente un laccio rosso. Camino sa che viene da Maite, ma alla madre dice di non sapere cosa significhi.

Intanto alla ragazza è stato presentato un nuovo pretendente, Ildefonso. Il giovane sorprende la ragazza dimostrandole di avere idee progressiste.

Maite sorprende Camino e Ildefonso mentre ridono e scherzano insieme. L’artista si ingelosisce e non riesce a nascondere all’amata il proprio astio nei confronti del suo giovane pretendente.

Dopo aver speso una fortuna per far stampare pregiati biglietti da visita col nuovo cognome, Servante scopre che il suo vero cognome, Gallo, è di nobili origini.

Genoveva pensa di essersi liberata di Israel e dei suoi ricatti. L’uomo ha ricevuto la somma pattuita per l’omicidio di Ursula ed è pronto a lasciare la città con Marcia. La Salmeron fa poi i conti con Felipe.

Alvarez-Hermoso chiede a Genoveva se ha a che fare con la morte di Ursula. Lei nega.

In quel momento, si presenta alla porta il commissario Mendez per interrogarla sull’omicidio della Dicenta.

Nonostante sappia che suo marito è un impostore, Marcia preferisce seguire Israel a Cuba e dimenticare Felipe.

Marcia chiede a Santiago un favore che riguarda Felipe. La Sampaio e Becerra si presentano a casa dell’avvocato.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 29 maggio la soap opera spagnola verrà trasmessa dalle 14.10 alle 16 circa prima di “Verissimo – le storie” – sempre su Canale 5.