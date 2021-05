Una donna per la prima volta alla guida del Louvre: è Laurence Des Cars, finora al D’Orsay

Il Louvre sarà guidato per la prima volta da una donna. L’Eliseo ha scelto infatti Laurence des Cars, 54 anni, attuale presidente del Musée d’Orsay e dell’Orangerie, le due collezioni dedicate a impressionismo e post-impressionismo. Il trasferimento sarà effettivo da settembre. Des Cars, storica dell’arte di Ottocento e inizio Novecento, sostituirà Jean-Luc Martinez, storico e archeologo specializzato in antichità greca, che è stato presidente e direttore del più importante museo francese per 8 anni.

Laurence des Cars è nipote del romanziere Guy des Cars e figlia del giornalista e scrittore Jean des Cars. Conservatrice generale del patrimonio, Laurence des Cars conosce bene la struttura perché in qualità di direttrice scientifica dell’Agence France Museum, è stata incaricata dello sviluppo del Louvre Abu Dhabi tra il 2007 e il 2014.