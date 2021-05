tommaso-zorzi,-indiscrezione-sul-futuro:-nuovo-programma-tv

Un nuovo programma TV aspetta l’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi è pronto a sbarcare su Discovery

Tommaso Zorzi (@Instagram)

Un’indiscrezione pazzesca su Tommaso Zorzi che lo vedrebbe alla guida di un programma sulla nuova piattaforma, Discovery. L’opinionista dell’Isola dei Famosi abbandonerà gli studi di Roma e saluterà Ilary Blasi dal 7 giugno ed è subito pronto a gettarsi in una nuova avventura.

TvBlog ha dato in anteprima la notizia di un possibile approdo del vincitore del Grande Fratello VIP 5 sulla piattaforma di streaming su cui già lavora anche l’influencer Giulia De Lellis. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia non ha fatto altro che accrescere la popolarità dell’influenzar milanese che, già con migliaia di follower su Instagram, ha conquistato anche il pubblico della TV.

Tommaso Zorzi alla conduzione di un nuovo programma: di cosa si tratta

Il popolare Tommaso Zorzi sarà alla conduzione di un programma che vede protagoniste persone che praticano cross-dressing per lavoro, per scelta di vita o per divertimento. Un programma che presenta un format del tutto nuovo, raramente visto in Italia e diametralmente opposto da quanto fatto dall’opinionista dell’Isola dei Famosi finora.

Nonostante con Il Punto Z non abbia collezionato grandi ascolti, l’influencer è molto capace di tenere la scena ed intrattenere il pubblico. Prima dell’esperienza al Grande Fratello VIP, aveva fatto soltanto il reality show Riccanza, su MTV, ma non era stato mai in TV prima di allora.