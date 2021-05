Home » Tv » Temptation Island » Temptation Island, Stefano Bettarini in crisi: la sua ragazza operata

Stefano Betterini non è solamente un ex gieffino ma anche un ex concorrente di Temptation Island; l’ex calciatore juventino ha trascorso dei giorni molto difficili per via della sua fidanzata Nicoletta che ha dovuto subire un intervento. Come sta Nicoletta adesso? Che tipo di operazione ha affrontato? Scopriamolo insieme.

Nicoletta Larini è la fidanzata del 49enne Stefano Bettarini; noto per essere stato un calciatore della Juventus e il marito di Simona Ventura, è fidanzato ormai da 4 anni con la giovane 27enne.

Entrambi legati in qualche modo al mondo dello sport, infatti Nicoletta è la figlia dell’ex pilota Nicola Larini, condivide una relazione con il Betta da molto tempo.

Li abbiamo conosciuti come coppia nel corso della loro partecipazione a Temptation Island dove, seppur davanti a qualche atteggiamento ambiguo dell’ex bomber, la ragazza ha deciso di continuare la relazione.

Un legame che si è rafforzato con il tempo e che, nei momenti di difficoltà, è diventato ancor più “stringente”; proprio in questi giorni Nicoletta è stata operata all‘ospedale Cisanello di Pisa, per via di un problema alle tonsille.

Come sta adesso Nicoletta? Scopriamolo insieme.

Come sta Nicoletta Larini dopo l’intervento?

La giovane Nicoletta Larini si è sottoposta ad un intervento di tonsillectomia che, nei giorni passati, le aveva causato diversi disagi fisici, tra i quali anche un’infezione del sangue.

La giovane 27enne, che convive con Stefano Bettarini in Toscana, precisamente in una delle mete maggiormente ricercate dai Vip ossia Viareggio, nell’ospedale di Pisa ha avuto modo di sottoporsi a questo intervento.

Dopo una bellissima e sentimentale dedica alla sua ragazza, Il Betta è corso tra le braccia della fidanzata e riportarla a casa. Un legame che lega i due innamorati che ha visto Bettarini “ricambiare” l’appoggio che Nicoletta gli aveva dato incondizionatamente a seguito della sua squalifica dalla casa del Grande Fratello Vip.

Tutto è bene quel che finisce bene e, per fortuna, la coppia può tornare a condividere le loro giornate.