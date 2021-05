stefania-orlando-a-la-vita-in-diretta-“mai-potrei-…”,-cala-il-gelo-in-studio

Spread the love











Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata de La vita in diretta ovvero il programma condotto da Alberto Matano. Così come gran parte delle altre puntate, anche quella di ieri è stata dedicata per la maggior parte del tempo alla cronaca nera. Nella seconda parte della puntata invece si è parlato di argomenti più leggeri e si è dato ampio spazio al gossip. Uno degli ospiti in studio è stata proprio lei Stefania Orlando ovvero l’ex gieffina che da diverse settimane ormai ha concluso un’esperienza piuttosto importante e gratificante al Grande Fratello vip. Ma di cosa si è discusso in puntata?

La vita in diretta, ospite in studio l’ex gieffina Stefania Orlando

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della seconda parte della puntata di La vita in diretta andata in onda ieri mercoledì 26 maggio si è parlato di argomenti frivoli e soprattutto molto leggeri. Nello specifico Alberto Matano si è occupato di una polemica che sarebbe scoppiata proprio in questi giorni relativa alla decisione di Lucrezia Lante della Rovere di vendere i gioielli di proprietà della sua mamma. Quest’ultima come tutti sappiamo è la defunta Marina Ripa di Meana morta ormai un po’ di tempo fa.

Lucrezia Lante della Rovere vuole vendere i gioielli della madre Maria Ripa di Meana

Il figlio in più occasioni avrebbe detto di essere contrario alla decisione di vendere i gioielli della madre ed è proprio per questo motivo che ha sollevato una grande polemica. In questo discorso si è introdotta anche lei, Stefania Orlando la quale ha fatto ben capire di essere d’accordo con il figlio di Marina Ripa di Meana sostenendo che non riuscirebbe mai a vendere i gioielli della madre. “Sono sconcertata perchè mai potrei distaccarmi dalle cose preziose di mia mamma…”. Questo quanto dichiarato da Stefania Orlando che è stata ospite nel salotto de La vita in diretta.

Stefania Orlando si schiera dalla parte di Andrea Ripa di Meana e spiega perchè

L’ex gieffina sembra che abbia deciso di schierarsi dalla parte di Andrea Ripa di Meana, anche perchè ha detto di conoscerlo molto bene e che sa bene l’amore che lui ha provato per la madre. “Io Andrea lo conosco bene e so che ha amato tanto Marina…L’ha amata davvero tantissimo…Quindi io mi schiero dalla sua parte…”. Questo quanto dichiarato da Stefania, che in quest’ultimo periodo è stata un pò lontano dal mondo della televisione.

