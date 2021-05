quello-scambio-di-spie-all’ombra-del-vertice-di-ginevra-tra-biden-e-putin

Spread the love

NEW YORK – Uno scambio di spie nell’agenda del summit di Ginevra del 16 giugno: quello dove s’incontreranno per la prima volta il presidente americano Joe Biden e l’omologo russo Vladimir Putin. Se n’è parlato d’altronde, lo confermano documenti ufficiali del Dipartimento di Stato, nel corso del vertice in Islanda fra il ministro Sergey Lavrov e il segretario di Stato Usa Antony Blinken, dove l’americano avrebbe scandito più volte i nomi di Paul Whelan e Trevor Reed, prigionieri di Mosca.